KMT青年問政連線登記　陳學聖：不放棄整合楊麗環

今天是登記參選的第二天，由國民黨桃園市議員梁為超、黃敬平共同號召成立的「KMT青年問政連線」，28日上午在國民黨桃園市長參選人陳學聖的陪同下，於選委會完成參選登記作業。由於原訂今天上午會來登記的楊麗環臨時取消，讓在場的媒體猜測是否國民黨在桃園市有整合成功的機會，對此前來為參選同志加油的陳學聖表示，國民黨對於勸退楊麗環一直都不放棄，強調國民黨沒有分裂本錢，一定會努力到最後一刻。

「KMT青年問政連線」成員包括現任市議員桃園區陳美梅、中壢區梁為超、平鎮區黃敬平，以及龜山區聶哲淵、八德區朱珍瑤、蘆竹區張桂綿、楊梅區涂權吉、龍潭區林昭賢、觀音區江承洲、山地原住民區簡志偉等新人。

上午8點50分，「KMT青年問政連線」成員陸續抵達，與市長參選人陳學聖握手、擊掌、吶喊凍蒜，展現參選的決心，成員也默契十足的穿上印有KTM字樣的藍色T恤，整齊劃一的排列，彼此加油打氣，在「母雞」陳學聖的帶領下，眾人高喊「團結一心，前進議會、挺進市府」口號，展現團結的氣勢。

黃敬平則代表成員宣讀三項共同政見分別為，加強公安、減少火災旨在要求市府加強消防安全檢查次數、建立建築物及工廠防災地圖；捷運建設、公開透明意指要強力監督各項捷運及交通建設，打造全市方便交通網；社福政策、精準有感則是為了看緊市府預算使用，不再讓市府浮濫花錢，創造社會福利更多有感政策。

黃敬平表示，3項共同政見是與陳美梅、梁為超及所有成員討論出來的結果，代表目前市政遇到的問題，也象徵市政革新的急迫性，共同登記除象徵團結外，未來在中選會的競選官網，或者是競選公告上候選人的政見表格欄位，都會看到這三項共同政見。

梁為超說，現任議員對議政掌握有相當的經驗，KMT青年問政連線有學長學姊的味道，同時也代表國民青年勢力的誕生，當選後會凝聚改革的力量，篤行三項共同政見監督市政，讓民眾看到煥然一新的國民黨。

陳學聖表示，「KMT青年問政連線」每位成員都很優秀，陪同登記有傳承的意味，29日國民黨行動中常會將移師桃園，屆時會在副主席曾永權、中常委及現任議員及各參選人或候選人的陪同下完成登記作業，展現國民黨的團結必勝的決心，讓鄉親朋友知道「國民黨在桃園已經準備好了」。

陳學聖強調，此次選舉看到國民黨翻轉的氣象，不僅推出年輕的世代，在世代傳承、世代合作上，更有過去國民黨從來沒有的力量，以接地氣、接近民意的方式，相信國民黨可以東山再起，翻轉桃園，翻轉台灣，年輕世代是國民黨未來的希望，我們要全力相挺。

而原訂今早也要登記參選的前國民黨立委楊麗環行程臨時喊卡，改到31日登記，是否與市黨部多日勸說政策奏效？陳學聖表示，國民黨對於勸退楊麗環一直都不放棄，答案到星期五登記截止最後一刻就揭曉，「國民黨沒有分裂的本錢，每一個國民黨的一份子我們都不希望出走，都要把他挽留下來」。