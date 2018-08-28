豪雨釀災 經濟部：盡快提檢討報告

經濟部政務次長曾文生今天出席「智慧城市－未來交通的新趨勢專題論壇」，他在會後受訪時說，行政院長賴清德到嘉義縣等縣市勘災，發現還有部分區域仍處於淹水情形，指示要盡速完成抽水工作，水利署已經全力調派相關機具支援排水作業。

熱帶性低氣壓及西南氣流接連為中南部帶來豪雨，根據中央災害應變中心統計，截至今天上午6時止，已造成4人死亡、144受傷，停電戶數達6萬9504戶，農業損失新台幣6.33億元，目前還有多處淹水未退。

曾文生說，現在極端氣候比起原來防洪設計時的預測雨量值高很多，因此，得要通盤來做防洪規劃，過去在人口高度密集的都市裡，地下已經都有各種排水設施，到底還剩多少空間可進行排水工程建造作業，是很大挑戰，今年5月水利署提出新水利法修正，希望公共建設興建時要考慮排水設計，私人土地開發時則要確保大雨時，土地上的含水能排到公用排水道，透過公私合作方式，盼能減少水利系統負擔。

曾文生指出，從這次豪雨災情來看，積淹水地區大多集中在鄉村、低窪及靠海地區，都市排水相對快很多，如何解決這些地區的淹水問題，水利署正在研析相關方案，像是針對地層下陷地方，想辦法不讓外水進入到人口較多的聚落等。總統蔡英文、行政院長賴清德也都分別到淹水現場勘災，把實際看到的情況帶回來，蔡總統已經要求水利署盡快提出檢討報告。

曾文生表示，檢討報告會有淹水處理方式及後續精進作為等內容，由於今天凌晨高雄等地區又爆發一波豪雨，水利署仍全力投入救災當中，要給他們一點時間，會要求水利署盡快把檢討報告整理後提出。（編輯：林孟汝）1070828