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台彩中秋總加碼5億元 大樂透增開百組百萬元

鉅亨網2018/08/28 12:21
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台彩今 (28) 日宣布中秋節加碼活動，其中大樂透於 9/11、9/14 各加開 9 個獎號，對中其中任 6 個號碼，就能獲得 100 萬元，活動期間提供 100 組 100 萬元獎金，意味著民眾購買 1 注大樂透，有機會成為億萬富翁外，每期還可以對中秋加碼 100 萬元獎項，若加上雙贏彩、賓果賓果加碼獎金，今年中秋總加碼高達 5 億元。

台彩總經理蔡國基表示，此次中秋加碼總獎金 5 億元，是台灣彩券發行以來，中秋加碼的第三高、第 4 屆以來第二高，僅次於去 (2017) 年 5.6 億元，預計這次可額外增加 18 億元銷售額。

蔡國基說，備受民眾喜愛的大樂透今 (2018) 年推出全新加碼玩法，9/11 和 9/14 每期大樂透各加開 9 個號碼，只要對中 9 個號碼中任 6 個即為對中獎項，每組獎金 100 萬元，若同一組中獎號碼有兩注 (含) 以上中獎，該組獎金將依中獎組數均分。

而若這兩期百組百萬元獎金沒有全部送出，9/18 繼續加開 9 個號碼，以此類推，直到百組百萬元獎金全部送出，或是到 10/5 活動結束為止。

蔡國基指出，此次中秋節大樂透百組百萬元的加碼方式，為春節以外第一次，主要是因以往春節加碼期間推出，因中獎機會多，推出後由於簡單好記、獎項數量多，加上經銷商反應也很好。

此外，雙贏彩今年也首次推出加碼活動，9/10 至 9/25 連續加碼 14 期，頭獎單注獎金由 1500 萬元提高至 2000 萬元，單期頭獎總將金上限一併提高到 6000 萬元，活動期間若單期頭獎中獎注數超過 3 注，則依中獎注數均分頭獎總獎金 6000 萬元。

此外，BINGO BINGO 也從 9/10 至 9/25 連續加碼 16 天，基本玩法 1~6 星 9 個獎項實施獎金加碼，獎金最高變 2 倍，猜大小獎金倍數也提高至 7 倍，猜單雙獎金提高為 7 倍。

根據台彩統計，今 (2018) 年統計至 8/27 台彩銷售業績約 792 億元，較去年同期減少 81 億或 9.3%，其中，電腦型彩券 386 億，年減 13 億元或 3%；立即型彩券 406 億，年減 68 億元或 14%。蔡國基表示，今年中秋加碼總獎金 5 億元，估可額外新增 18 億元的業績。

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