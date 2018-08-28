國民黨將重回支持率最高政黨？網友4點精闢分析

第一、國民黨仍為台灣基本盤支持度最高的政黨。雖然國民黨一直被批評老舊、腐朽，但在台灣某個比例的中產階級以及接受大陸教科書教育的長輩，對國民黨死忠支持度會非常高。另外，依靠大陸市場的企業家、藝人等，他們也是國民黨鐵粉。

九合一選舉登記今（ 28 ）日開跑！六都各陣營候選人進入備戰狀態，不過近日受到南部水患影響，執政黨備受批評。一名網友在 PTT 發文分析今（ 2018 ）年選舉，各黨派得票率預估為「國民黨 26-30% 、民進黨 20-23% 、時代力量 5% 、其他小黨 7-10% 、中間選民 32-42% 」，這名網友也提出 4 點對於年底選舉的觀察。

第二、民進黨基本盤持平，得罪中間選民。全面執政的優勢，加上在野黨團遲緩不振，照理來說民進黨基本盤應可以擴張。然而，一得志便被看破手腳，政策想要兩邊討好，勞工討厭你，資方也抱怨你。民眾提出質疑，更慘被執政黨攻擊：「不爽可以不要投民進黨」等侵略性話語，讓很多台灣人不再相信民進黨。

第三、小黨過度理念，無實際作為。以時代力量為例，是近年小黨發展最好的。但可惜的是大多在宣傳意識型態，政策面上論述不夠，像是長照、安樂死、居住正義、低薪問題都沒看到。而且牆頭草兩邊倒的政治態度，更讓人看不到時代的中心價值，為了選票最大化，務實做事似乎遠離該黨的宗旨。

第四、中間選民有能力改變台灣政治。 google 、 youtube 已成為台灣人訂閱資訊與新聞的一種方式；鄉民頻道自立的節目更新度高，沒有商業壓力，活潑有趣且有話直說，其影響力大幅超越傳統媒體。只要台灣民主自由能堅持，未來獨立頻道、個人品牌的影響力會逐漸發展為主流。電視媒體還是有它的收視族群，但已告別從前一呼百應，還有某些政黨操作意識形態的含淚投票。

其他網友則說，「時代已經是 DPP 的形狀了阿」、「 屎力已經要往下了」、「時代算是綠的，如果以泛藍泛綠來看，兩黨差不多，但中間選民會越占越大塊」、「說認真的，現在還有多少人能在中國掏到金 XD」。

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▲網友以 4 點中肯分析九合一選舉各黨派選舉得票率。（圖／翻攝自 ptt ）