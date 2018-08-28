NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈救災優先　軍方取消軍人節慶祝活動影／馬國全運會宣傳片疑抄世大運遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

國民黨將重回支持率最高政黨？網友4點精闢分析

編輯中心／綜合報導2018/08/28 12:53
▲有網友在 PTT 發文，預測國民黨年底選舉將成為支持率最高的政黨。圖為前總統馬英九（左 2 ）、國民黨北市長參選人丁守中、台北市議員參選人徐巧芯。（圖／記者林柏年攝,2018.08.27）
▲有網友在 PTT 發文，預測國民黨年底選舉將成為支持率最高的政黨。圖為前總統馬英九（左 2 ）、國民黨北市長參選人丁守中、台北市議員參選人徐巧芯。（圖／記者林柏年攝,2018.08.27）

九合一選舉登記今（ 28 ）日開跑！六都各陣營候選人進入備戰狀態，不過近日受到南部水患影響，執政黨備受批評。一名網友在 PTT 發文分析今（ 2018 ）年選舉，各黨派得票率預估為「國民黨 26-30% 、民進黨 20-23% 、時代力量 5% 、其他小黨 7-10% 、中間選民 32-42% 」，這名網友也提出 4 點對於年底選舉的觀察。

第一、國民黨仍為台灣基本盤支持度最高的政黨。雖然國民黨一直被批評老舊、腐朽，但在台灣某個比例的中產階級以及接受大陸教科書教育的長輩，對國民黨死忠支持度會非常高。另外，依靠大陸市場的企業家、藝人等，他們也是國民黨鐵粉。

第二、民進黨基本盤持平，得罪中間選民。全面執政的優勢，加上在野黨團遲緩不振，照理來說民進黨基本盤應可以擴張。然而，一得志便被看破手腳，政策想要兩邊討好，勞工討厭你，資方也抱怨你。民眾提出質疑，更慘被執政黨攻擊：「不爽可以不要投民進黨」等侵略性話語，讓很多台灣人不再相信民進黨。

第三、小黨過度理念，無實際作為。以時代力量為例，是近年小黨發展最好的。但可惜的是大多在宣傳意識型態，政策面上論述不夠，像是長照、安樂死、居住正義、低薪問題都沒看到。而且牆頭草兩邊倒的政治態度，更讓人看不到時代的中心價值，為了選票最大化，務實做事似乎遠離該黨的宗旨。

第四、中間選民有能力改變台灣政治。 google 、 youtube 已成為台灣人訂閱資訊與新聞的一種方式；鄉民頻道自立的節目更新度高，沒有商業壓力，活潑有趣且有話直說，其影響力大幅超越傳統媒體。只要台灣民主自由能堅持，未來獨立頻道、個人品牌的影響力會逐漸發展為主流。電視媒體還是有它的收視族群，但已告別從前一呼百應，還有某些政黨操作意識形態的含淚投票。

其他網友則說，「時代已經是 DPP 的形狀了阿」、「 屎力已經要往下了」、「時代算是綠的，如果以泛藍泛綠來看，兩黨差不多，但中間選民會越占越大塊」、「說認真的，現在還有多少人能在中國掏到金 XD」。


▲網友以 4 點中肯分析九合一選舉各黨派選舉得票率。（圖／翻攝自 ptt ）

關鍵字九合一選舉得票率國民黨支持度時代力量中間選民
徐欣瑩登記新竹縣長　柯P助陣缺席愛家公投達標　百萬連署書癱中選會

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan