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中央社

港銅鑼灣書店月底停租 前職員欲取回財物

中央社2018/08/28 12:26
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港28日電）香港銅鑼灣書店事件已沉寂一段時間，據指出，由於相關人士已停止租用，書店將於本月底正式結束，前職員希望取回自己的財物。

銅鑼灣書店一向出售反共書籍，2015年底，書店股東及員工共5人先後失蹤，其後被證實全部遭大陸當局扣留調查。

5名被大陸當局扣留的股東和員工有桂民海、呂波、張志平、李波及林榮基。其後，有4人陸續獲釋返港，至今只有桂民海仍在大陸未獲自由。

銅鑼灣書店自2015年12月關門至今，最後一任經理是胡志偉。他今天向中央社記者說，書店關門期間，李波一直繳付租金，但書店大門一直被「第三者」鎖起來，他無法回書店取回自己的財物。

胡志偉表示，據他了解，李波近期已停止租用原址，書店將自本月31日起正式結束；一旦業主收回原址，他就更難以回書店取回自己的財物。

他說，在書店任職經理時期，本身也經營出版社，並向銅鑼灣書店和其他書店供應了約值港幣300萬元（約新台幣1170萬元）的書本，底單全部放在書店內。

他說，如果拿不回底單，就難以向其他書店討款。因此，在得知書店即將正式結束後，他曾向警方求助，但警方一直表示無能為力。

胡志偉並說，銅鑼灣書店出事前共有25萬7000本存書，7000本放在書店，另外25萬本存在李波私人擁有的倉庫中，他本人擁有全部書本的1/10。（編輯：楊昇儒）1070828

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