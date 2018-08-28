吳寶春麵包旗艦店開幕　新推「冠軍滋味」台北限定

▲台北店每日製作約 60 款麵包，另有台北限定的獨家商品，與台中、高雄分店做出區隔。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.28）

從松菸誠品撤出後，吳寶春麥方店台北信義旗艦店今（ 28 ）日開幕，以「世界麵包故事館」概念，每日至少推出 10 款以上各國特色麵包，並設立內用座位區，可現場品嚐 5 款麵包餐點，並提供烤麵包機讓民眾現場自己動手 DIY 。



▲台北旗艦店每日至少推出 10 款以上各國特色麵包。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.28）

業者表示，台北店每日製作約 60 款商品，包含 10 款以上各國特色麵包，開幕期間率先推出巴西木薯麵包、瑞典極地麵包、日本菠蘿麵包、義大利佛卡夏等新品，另有台北限定的獨家商品，與台中、高雄分店做出區隔。



▲內部規畫麵包沙龍座位區，提供 30 個座位。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.28）



▲店內規畫麵包沙龍座位區，提供新型態麵包體驗服務。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.28）

新店最大不同，是在店內規畫麵包沙龍 30 座位，提供新型態麵包體驗服務，並推出 5 款獨家設計麵包餐，像是可一次吃到 3 款得獎麵包的「冠軍的滋味」、可以自己烤製吐司的「吐司吐司」、現烤起司香氣濃郁的「 RACLETTE 起司吐司」等。業者透露，未來還將不定期推出麵包文化體驗活動。



▲另與 LINE 合作推出聯名款商品。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.28）

台北旗艦店今日下午 2 點對外營業，第一波祭出滿百送 50 優惠， 9 月 1 日前可以 28 元加購指定明星商品。