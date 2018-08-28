新北登革熱病例增 加強圍堵殲滅積水容器

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市登革熱病例持續飆高，衛生局長林奇宏今天表示，登革熱的防治與控制很困難，只能謙卑努力。近日多下雨，在疾病管制的熱區仍有很多積水容器，今天起採取圍堵殲滅手段。

市府環境保護局局長劉和然上午在記者會說，本土性登革熱疫情爆發至今1個多月，第一線防疫人員感觸最深刻。初期實施噴灑消毒時，民眾防衛心態很強，現在民眾配合度與警覺性提高，甚至有民眾希望將孳生源的菜園管制封久一點，少數民眾會向防疫人員致謝。

劉和然說，圍堵及預防性噴消主要是風險控管，不代表當地有病例發生。明天起各國小開學，新莊區重點學校將大掃除整理環境，清除可能的病媒蚊孳生源。