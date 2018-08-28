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中央社

新北登革熱病例增 加強圍堵殲滅積水容器

中央社2018/08/28 12:29
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市登革熱病例持續飆高，衛生局長林奇宏今天表示，登革熱的防治與控制很困難，只能謙卑努力。近日多下雨，在疾病管制的熱區仍有很多積水容器，今天起採取圍堵殲滅手段。

市府環境保護局局長劉和然上午在記者會說，本土性登革熱疫情爆發至今1個多月，第一線防疫人員感觸最深刻。初期實施噴灑消毒時，民眾防衛心態很強，現在民眾配合度與警覺性提高，甚至有民眾希望將孳生源的菜園管制封久一點，少數民眾會向防疫人員致謝。

劉和然說，圍堵及預防性噴消主要是風險控管，不代表當地有病例發生。明天起各國小開學，新莊區重點學校將大掃除整理環境，清除可能的病媒蚊孳生源。

市府衛生局長林奇宏在記者會表示，對登革熱北移將以謙卑心態，盡最大努力尋求協助。因不斷有新案例發生，在疫情調查時，也會針對活動史調查病例在菜園耕作時與回家的行經路線，綜合研判是否經過空屋、空戶，作為清除孳生源與強制入戶噴消的參考依據。

林奇宏表示，新北市再爆2例登革熱病例，市府採取「堅壁清野」作戰方式，盼將疫情侷限在新莊瓊林地區農園、瓊林路、瓊林北路的範圍。聯合稽查小組今天出動地毯式巡邏與清除，如果查獲孳生源將處罰農地管理人新台幣1萬5000元。

林奇宏說，「內外夾攻」與「圍堵殲滅」是目前採取的策略與手段，新莊區新增2例本土登革熱，住在自立里68歲女性（案20）、瓊林里59歲男性（案21），分別於8月22日及24日發燒，扣除疾病潛伏期研判他們是在管制農園前，進入菜園耕作感染。

衛生局統計，昨天爆發的案例20是下午與傍晚在私人菜園活動，案例15是上午於私人菜園活動，兩地距離很近。不過，案例15是在19日發病，環保局與衛生局在22日管制出入，24日才噴灑消毒。（編輯：翁翠萍）1070828

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