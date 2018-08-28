大台北新劇院預定地空擺13年　蘇貞昌：親子體驗博物館

蘇貞昌指出，他在台北縣長的任內，爭取到板橋車站旁的精華地帶蓋大台北歌劇院，但最終卻「空擺13年」，現在還是萬坪的機車停車場，感嘆「不能再拖下去了！」承諾當選新北市長後，任內將打造國內第一座的「親子體驗博物館」，讓新板特區這塊閒置十餘年的精華地，成為新北市新地標、孩子的夢幻天堂。

為爭取年輕爸媽的支持，民進黨新北市長參選人蘇貞昌將腦筋動到閒置13年的大台北新劇院預定地，要在此打造一座「親子體驗博物館」的想法；蘇貞昌今（28）日表示，將以美國的波士頓兒童博物館、日本大阪兒童廣場為藍本，讓孩子在裡頭追、趕、跑、跳、碰。

蘇貞昌認為，「空擺13年」還沒辦法蓋成大台北歌劇院，就是因為「蘇貞昌沒有繼續當縣長」；至於經費從從何而來？蘇貞昌強調，這是看人的問題，並暗諷新北市政府不要一天到晚怪東、怪西，不如自己找辦法解決，「要為成功找辦法，不要為失敗找理由，他就是這樣當首長的！」

台灣卻面臨少子化的問題，「親子體驗博物館」會不會成為蚊子館？蘇貞昌指出，正因為少子化，每個孩子都是爸媽的寶貝，他想要打造的博物館，像迪士尼一樣吸引整個新北市、北台灣、甚至全球的父母都帶著孩子來玩，帶動整個新北市的發展，「我跟市民報告，我一定有辦法做到。」

國民黨新北市長參選人侯友宜日前也在臉書PO文，表示要蓋一座大型的室內遊樂場的看法？蘇貞昌回應，兩種概念「1丈差9尺9」，他提出的「親子體驗博物館」面面俱到，且一定能實現，並質疑侯友宜在7年多的副市長任內不做，現在要選舉到了，才來喊口號。