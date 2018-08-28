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大台北新劇院預定地空擺13年　蘇貞昌：親子體驗博物館

記者陳志仁／新北報導2018/08/28 14:10
▲蘇貞昌將腦筋動到閒置13年的大台北新劇院預定地，要在此打造一座「親子體驗博物館」的想法，希望能讓孩子在裡頭追、趕、跑、跳、碰。（圖／陳志仁攝影，2018.08.28）
▲蘇貞昌將腦筋動到閒置13年的大台北新劇院預定地，要在此打造一座「親子體驗博物館」的想法，希望能讓孩子在裡頭追、趕、跑、跳、碰。（圖／陳志仁攝影，2018.08.28）

為爭取年輕爸媽的支持，民進黨新北市長參選人蘇貞昌將腦筋動到閒置13年的大台北新劇院預定地，要在此打造一座「親子體驗博物館」的想法；蘇貞昌今（28）日表示，將以美國的波士頓兒童博物館、日本大阪兒童廣場為藍本，讓孩子在裡頭追、趕、跑、跳、碰。

蘇貞昌指出，他在台北縣長的任內，爭取到板橋車站旁的精華地帶蓋大台北歌劇院，但最終卻「空擺13年」，現在還是萬坪的機車停車場，感嘆「不能再拖下去了！」承諾當選新北市長後，任內將打造國內第一座的「親子體驗博物館」，讓新板特區這塊閒置十餘年的精華地，成為新北市新地標、孩子的夢幻天堂。

蘇貞昌認為，「空擺13年」還沒辦法蓋成大台北歌劇院，就是因為「蘇貞昌沒有繼續當縣長」；至於經費從從何而來？蘇貞昌強調，這是看人的問題，並暗諷新北市政府不要一天到晚怪東、怪西，不如自己找辦法解決，「要為成功找辦法，不要為失敗找理由，他就是這樣當首長的！」

台灣卻面臨少子化的問題，「親子體驗博物館」會不會成為蚊子館？蘇貞昌指出，正因為少子化，每個孩子都是爸媽的寶貝，他想要打造的博物館，像迪士尼一樣吸引整個新北市、北台灣、甚至全球的父母都帶著孩子來玩，帶動整個新北市的發展，「我跟市民報告，我一定有辦法做到。」

國民黨新北市長參選人侯友宜日前也在臉書PO文，表示要蓋一座大型的室內遊樂場的看法？蘇貞昌回應，兩種概念「1丈差9尺9」，他提出的「親子體驗博物館」面面俱到，且一定能實現，並質疑侯友宜在7年多的副市長任內不做，現在要選舉到了，才來喊口號。

關鍵字蘇貞昌侯友宜大台北新劇院親子體驗博物館日本大阪兒童廣場
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