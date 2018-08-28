NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

巷子內》呂烱昌／被823打敗的民進黨

記者呂炯昌／台北報導2018/08/28 17:20
▲823豪雨造成南台灣淹大水，當舉國忙救災之際，卻傳出副總統陳建仁24日全家前往金門旅遊三天，引發輿論痛批。（圖／記者陳明安攝）
▲823豪雨造成南台灣淹大水，當舉國忙救災之際，卻傳出副總統陳建仁24日全家前往金門旅遊三天，引發輿論痛批。（圖／記者陳明安攝）

60 年前的823是共軍利用砲彈試圖讓在台灣的中華民國屈服的日子，但是經過44天的砲擊，不僅未能讓台灣方面屈服，反而以失敗收場。然而60年後的823這天，卻也讓執政的民進黨碰了一鼻子灰。

今年的823發生了兩件事，一個是在金門舉辦的823砲戰六十周年紀念活動，包括在擎天廳的紀念大會與太武山公墓的致祭，當天都沒有總統府與行政院高層參加，反而是前總統馬英九在國防部長嚴德發致祭完畢後，前來向金門戰役殉難烈士致祭。當天上午在太武山上的致祭活動前發生了一段插曲，要致祭的花籃突然被風吹倒，在場的媒體記者還笑說「三軍統帥沒來，烈士生氣了」。

823砲戰不關民進黨的事？

針對執政黨為何不紀念823砲戰周年，民進黨徐佳青在政論節目上說，「金門砲戰是共產黨打國民黨」，引發軒然大波。徐的說法也不完全錯誤，1958年823砲戰發生時，民進黨的確還沒創立，當時又是國民黨黨國一家，但是這場戰役的勝利，奠定了未來台海的和平穩定，也不能說與民進黨無關。如果這場戰爭失利，共軍占領台灣，現在執政的恐怕不是民進黨。

對追求台灣獨立的民進黨而言，金門長期是藍營大票倉，也是兩岸小三通的主要通道，所以普遍認為發生在金門的事，都不關民進黨的事，這恐怕才是徐佳青心中的話。


▲823六十周年紀念活動，金門太武山公墓的致祭活動前發生了一段插曲，要致祭的花籃突然被風吹倒。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.23)

823泡戰勘災政治學不及格

823當天另一件大事是南台灣下豪大雨，讓民進黨執政的許多縣市泡在水裡，被許多媒體稱為「823泡戰」。蔡英文總統身為三軍統帥搭乘軍方車輛前往災區了解災情，合情也合理，但卻在雲豹甲車上高興揮手，被質疑把裝甲車當選舉戰車？把勘災當遊街？看在泡在水裡的民眾眼中，自然不舒服。很顯然蔡英文總統不僅行政經驗不足，連勘災政治學都要惡補。另外行政院長賴清德「批評淹水的可以當上帝」說法，也顯示政院對於治水問題已毫無辦法。

另一個在823遭到痛批的是副總統陳建仁。823當天，其實金門地方媒體早已聽聞陳建仁即將到來，但卻是不公開的私人行程，不會參加紀念活動。如果陳建仁能提前到來參加823紀念活動，或許多少能消弭金門縣政府因為金廈通水儀式的不滿，也不會被各界質疑政府刻意忽視823紀念活動。

陳建仁在8月24日搭乘飛機，帶全家人前往金門度假，雖然總統府表示副總統沒有救災責任，但過去民進黨在野時也曾修理過副總統連戰去災區借廁所一事，要說副總統在國難當前沒責任，很顯然民進黨是自打嘴巴。

位處環太平洋火環帶的台灣， 為地震、颱風等天災高風險區，防災、救災自然成為一大課題。2009年88風災期間，民進黨大肆抨擊馬英九政府救災不力，多位官員更黯然下台，現在風水輪流轉輪到民進黨執政，民進黨應該更加繃緊神經，提升面對天災「料敵從寬，禦敵從嚴」的危機認知與意識，才能在災害時確保民眾的安全。

 

關鍵字823地震金門蔡英文陳建仁
柯P主任髒話譙員工　丁盼尊重人國軍投入救災　蘇澳基地開放取消

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan