巷子內》呂烱昌／被823打敗的民進黨

今年的823發生了兩件事，一個是在金門舉辦的823砲戰六十周年紀念活動，包括在擎天廳的紀念大會與太武山公墓的致祭，當天都沒有總統府與行政院高層參加，反而是前總統馬英九在國防部長嚴德發致祭完畢後，前來向金門戰役殉難烈士致祭。當天上午在太武山上的致祭活動前發生了一段插曲，要致祭的花籃突然被風吹倒，在場的媒體記者還笑說「三軍統帥沒來，烈士生氣了」。

60 年前的823是共軍利用砲彈試圖讓在台灣的中華民國屈服的日子，但是經過44天的砲擊，不僅未能讓台灣方面屈服，反而以失敗收場。然而60年後的823這天，卻也讓執政的民進黨碰了一鼻子灰。

823砲戰不關民進黨的事？

針對執政黨為何不紀念823砲戰周年，民進黨徐佳青在政論節目上說，「金門砲戰是共產黨打國民黨」，引發軒然大波。徐的說法也不完全錯誤，1958年823砲戰發生時，民進黨的確還沒創立，當時又是國民黨黨國一家，但是這場戰役的勝利，奠定了未來台海的和平穩定，也不能說與民進黨無關。如果這場戰爭失利，共軍占領台灣，現在執政的恐怕不是民進黨。

對追求台灣獨立的民進黨而言，金門長期是藍營大票倉，也是兩岸小三通的主要通道，所以普遍認為發生在金門的事，都不關民進黨的事，這恐怕才是徐佳青心中的話。



▲823六十周年紀念活動，金門太武山公墓的致祭活動前發生了一段插曲，要致祭的花籃突然被風吹倒。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.23)

823泡戰勘災政治學不及格

823當天另一件大事是南台灣下豪大雨，讓民進黨執政的許多縣市泡在水裡，被許多媒體稱為「823泡戰」。蔡英文總統身為三軍統帥搭乘軍方車輛前往災區了解災情，合情也合理，但卻在雲豹甲車上高興揮手，被質疑把裝甲車當選舉戰車？把勘災當遊街？看在泡在水裡的民眾眼中，自然不舒服。很顯然蔡英文總統不僅行政經驗不足，連勘災政治學都要惡補。另外行政院長賴清德「批評淹水的可以當上帝」說法，也顯示政院對於治水問題已毫無辦法。

另一個在823遭到痛批的是副總統陳建仁。823當天，其實金門地方媒體早已聽聞陳建仁即將到來，但卻是不公開的私人行程，不會參加紀念活動。如果陳建仁能提前到來參加823紀念活動，或許多少能消弭金門縣政府因為金廈通水儀式的不滿，也不會被各界質疑政府刻意忽視823紀念活動。

陳建仁在8月24日搭乘飛機，帶全家人前往金門度假，雖然總統府表示副總統沒有救災責任，但過去民進黨在野時也曾修理過副總統連戰去災區借廁所一事，要說副總統在國難當前沒責任，很顯然民進黨是自打嘴巴。

位處環太平洋火環帶的台灣， 為地震、颱風等天災高風險區，防災、救災自然成為一大課題。2009年88風災期間，民進黨大肆抨擊馬英九政府救災不力，多位官員更黯然下台，現在風水輪流轉輪到民進黨執政，民進黨應該更加繃緊神經，提升面對天災「料敵從寬，禦敵從嚴」的危機認知與意識，才能在災害時確保民眾的安全。