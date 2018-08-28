上海北韓餐廳人氣回溫 歌舞讚頌朝中友誼

記者近日走訪上海一家北韓餐廳，才站在馬路上拿起相機拍攝門口招牌，立刻就有兩名北韓服務生趨前詢問是否要用餐，可以先安排座位。見記者態度猶豫，服務生又說，「晚上7點開始有唱歌表演」。

受利於和中國的血盟關係，北韓在海外開設最多餐廳的地區就是中國，其中以北京最密集，上海次之。由於中國稱北韓為朝鮮，透過大眾點評app鍵入朝鮮、高麗等詞，大約可在上海搜出5家左右的正宗北韓餐廳。

（中央社記者陳家倫上海28日電）中國境內的北韓餐廳經營狀況往往受母國局勢牽引，在年初北韓核試期間一度傳出停止營業。隨著雙方關係回溫，餐館恢復了人氣，北韓工作人員繼續載歌載舞並讚頌「朝中友誼」。

這些年輕的北韓服務生，有一說指她們其實都是特務，不只幫忙北韓賺外匯，也負責打聽情報。此外，她們能離開封閉的家鄉「出海」長見聞，若非幹部子弟，至少得身家清白，政治忠誠度受到北韓當局相當肯定。

當天與記者同行的還有來自日本、南韓的友人，服務生帶位後，便逐一詢問眾人的國籍。聽到記者來自台灣，隨即抱以微笑，原以為這是再自然不過的服務態度，但同行日本友人表明身分後，服務生卻將頭撇過去、視而不見。

日本友人心裡有底，自己被冷落是因為日本曾經殖民過朝鮮半島。

面對來自南韓的消費者，服務生宛如看到「自家人」，立刻用韓語交流，說著說著還會笑出聲音來。只是，聽見其他人以「南韓」字眼介紹這名友人時，服務生立刻出言糾正「要稱『南朝鮮』而非『南韓』」。

有別一般北韓餐廳服務生多不回應時政問題，以免誤踩政治紅線，這家北韓餐廳的服務生被問到先前的「川金會」時回答：「統帥（北韓領導人金正恩）已經為人民計畫和實行了最佳選擇，民眾對他百分百的信任。」

而被視為特色的歌舞表演，期間除了演唱一首「上海灘」，其他就全是「紅歌」，包括「沒有共產黨就沒有新中國」、「社會主義好」。演出人員還拿出印有「朝中友誼」4字的扇子，大聲喊出「朝鮮與中國是全世界最幸福的兩個國家」。

政治正確的表演內容令人感到突兀，卻也是「吸粉利器」。只是，在北韓餐廳吃一頓飯不算便宜，大眾點評顯示，人均消費為人民幣229元（新台幣約1050元），裡頭除了餐廳經營成本，還包含「國家發展經費」。（編輯：楊昇儒）1070828