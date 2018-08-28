空運市場熱 華航增開美國貨運航點

華航 (2610-TW) 今 (28) 日宣布，開闢美國哥倫布市貨運定期包機航點，採 747 全貨機飛航，每周飛航 3 班，成為在美國第 11 個貨機航點，搭配芝加哥、西雅圖和安克拉治等城市串飛，提升貨運航網營運彈性，隨著跨境電商市場持續成長，後市貨運成長動能看俏。

華航說明，哥倫布市瑞肯巴克機場位於美國俄亥俄州，是美東地區具潛力的轉運站，經濟規模已漸成型，據統計，去年瑞肯巴克機場進出口貨量較 2016 年大幅成長 70%，全年總貨機架次也增約 20%，預期未來發展前景樂觀。