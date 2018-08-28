阻止學校違規考試 江蘇教師被關5天

報導指出，江蘇省教育廳2017年10月發布文件要求取消各種變相考試，取消各種形式的統考、聯考、月考和周周練。文件明確規定，「市縣不得開展全班、全年級、全校的調研性統一考試」。

綜合新京報、華商報報導，今年3月28日，江蘇鹽城市阜寧縣實驗初級中學教師丘明亞在請示相關領導被拒後，將二年級數學調研考試6個班的210份考卷鎖進教務處的辦公櫃，企圖阻止學校的「違規考試行為」，因此造成考試延遲10分鐘。

（中央社台北28日電）就在中國教育當局強力推動學生「減負」之際，中國大陸江蘇省一名初中教師在考試前把考卷鎖起來，企圖阻止學校進行違規數學考試，事後被警方抓去關了5天。

丘明亞說，學校不履行工作職責，他只好打電話給阜寧縣教育局長進行舉報，說這個考試違反了江蘇省教育廳的文件精神，「但蔡局長說我沒資格和他說話，並掛斷了我的電話」。

根據報導，丘明亞把考卷扣下後，校方堅持要他交出來，他於當天早上7時4分把考卷交還，考試時間是7時10分，但校方說為此要延後考試時間10分鐘。

校方隨即要保安打電話報警，丘明亞被阜寧縣公安局帶走，並被依「擾亂單位秩序」，處以行政拘留5天。

丘明亞事後表示，學校學生的課業負擔很重，每天在校12小時以上，包括早讀和晚自習。而且，月考、周周練和調研性考試很多，初中班級學生考上高中還有升學率的排名。

他強調，這些期中和期末考試之外的考試，違背了教育部門的規定精神，作為有正義感的教師有義務反映，也有權利阻止學校的違規考試。

58歲的丘明亞感嘆，「這輩子活這麼大，還從來沒被警察拘留過。一個為人師表的老師，卻和一群小偷、吸毒的、嫖娼的關在一起，我當時連死的心都有了…」。

對此，阜寧縣實驗初級中學副校長馬芝斌強調，考試是否違規，不是由丘明亞決定，因此校方要求他把考卷交出來，讓考試如期進行，事後大家可以再討論，並交上級單位進行認證。

阜寧縣公安局行政案件審核中隊中隊長霍長亮則說，丘明亞的行為已經造成很嚴重的後果，整個學校二年級的正常考試都延遲10分鐘，因此直接予以治安處罰。

根據報導，丘明亞堅信自己沒有錯，今年6月7日，他已向建湖縣法院提起行政訴訟，要求撤銷阜寧縣公安局作出的行政處罰決定，並在當地媒體上向他公開賠禮道歉，挽回聲譽，也不排除申請國家賠償。（編輯：楊昇儒）1070828