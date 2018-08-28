美墨達成貿易協議 誰將受惠？專家喊買花旗 趁今年估

富國證券分析師 Mike Mayo 報告指出，因為美墨間的貿易緊張情緒，一直讓花旗今年股價受挫，今年迄今跌幅約 3%，成為 KBW 指數中表現最糟糕的個股，但週一達成協議後應可改善投資人的情緒。

美國川普總統週一 (27 日) 宣布達成美墨貿易協議，而擁有墨西哥第二大銀行的花旗 (C-US) 料將因該協議而受益，激勵週一股價收漲 1.72 美元或 2.4% 至 72.39 美元，領漲銀行股。

花旗股價走勢

「任何新貿易協議至少都不是負面消息，而且還有一些上行、新的潛在成長機會。」花旗是 Mayo 銀行股的首選之一，他給予花旗「優於市場」的評級，目標價為 100 美元。

以存款和分支機構來說，花旗的 Citibanamex 擁有 720 億美元資產和近 1500 家分行，占花旗全球消費銀行比例約 20%，是墨西哥排名第二的銀行，僅次於西班牙 BBVA 集團旗下的 BBVA Bancomer。

Mayo 提到，花旗將支付約莫 10 億美元升級其墨西哥分行網絡，該墨西哥單位擁有巨大成長潛力，該銀行估計未來幾年營收年率成長可達 10%，部分係因墨西哥消費銀行系統的發展不及美國系統發展。

花旗交易價格是主要銀行中估值最低的其中之一，約莫 2018 年估計每股獲利 6.56 美元的 11 倍，且約有形帳面價值的 1.2 倍，為保守的股東權益衡量，不含商譽和其他無形資產。相較而言，富國銀行 (WFC-US) 和摩根大通 (JPM-US) 交易價格約莫有形帳面價格的 2 倍。

花旗估值偏低反映出股權收益低於幾個主要競爭對手，花旗股票收益率約莫 2.5%。

花旗約莫 40% 消費銀行營收來自美國境外，在同業中擁有的國際曝險最大，也在亞洲和拉丁美洲擁有分支。雖然涉獵國際使其與同業有所不同，但今年這個特點卻被視為負面特點，投資者偏好以美國為中心的機構，因為在國際貿易摩擦中，美國經濟相較強勁。

美墨貿易摩擦降低，將鼓勵投資人押寶在花旗上，主張包括其收益率改善、充分執行庫藏股以及花旗估值偏低。

花旗 6 月下旬獲得監管單位核准，在未來 12 個月 (至 2019 年 6 月) 可執行多達 176 億美元庫藏股。如果完全執行，花旗可能回購近 10% 在外流通股，成為銀行產業最積極執行庫藏股的企業之一。