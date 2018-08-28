達邁8月將維持7月高檔水位 獲利看產品組合

達邁 7 月營收 2.18 億元創高，月增 7.59%，年增 29.47%，由於達邁產能已經滿載，8 月營收可望維持在 7 月的歷史高檔水準，至於獲利則仍須看出貨產品組合而定。

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 供應商達邁 (3645-TW) 7 月營收 2.18 億元創歷史新高，在市場需求仍殷切下，法人估 8 月營收將維持 7 月高檔水準，至於獲利，公司主管則表示，將視出貨產品而定。

達邁台灣銅鑼廠二期擴廠計畫已完成規劃投入興建，預計 2018 年底完成，2019 年下半年正式投產，擴廠完成後 PI 年產能將由 1500 噸提高到 2100 噸，提升產能達 40%。

達邁主管指出，進入第 3 季傳統軟板旺季，後續一般型 PI 需求將有機會拉升，帶動營運成長，另外利基型 PI 也將隨新機上市帶動材料需求增溫，第 3 產品獲利組合可望有所優化。

達邁指出，目前市場因高階 3C 產品對 PI 燒結的散熱石墨片需求與第 2 季相當，加上 FCCL 廠進入需求旺季及擴產所需，看好第 3 季業績走勢，價格則需觀察原物料走勢，再決定是否加以調漲。另外，達邁開發應用於 5G 的異質 PI 產品已經完成，目前積極尋求認證中。