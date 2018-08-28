日本美食接力！炸牛排名店開幕　PABLO松屋插旗台北

台北再掀日本美食旋風，知名連鎖炸牛排店京都勝牛、平價丼飯松屋、甜點排隊名店 FLIPPER’S 舒芙蕾鬆餅、東京人氣猿田彥珈琲、咖樂迪咖啡農場等， 9 月起將陸續開幕，就連之前突然撤出的半熟起司蛋糕 PABLO ，也將以直營方式重返台灣市場。

王座國際餐飲宣布，即將於 10 月引進日本連鎖炸牛排「京都勝牛」，保留正統的日式吃法，讓民眾能享受到日本炸牛排的美味，地點則選在信義新光天地 A11 ，搶攻百貨美食一級戰區。



▲東京人氣的「猿田彥珈琲」在台開設首間分店。（圖／誠品生活）

在日本已有 400 家店的咖樂迪咖啡農場， 9 月 1 日於統一時代百貨台北店開幕；曾在 2016 年來台設點的半熟起司蛋糕 PABLO ，開幕不到 10 個月就閃電退出台灣市場，此番業者將以直營方式再次回歸，同樣將落腳信義百貨商圈。



▲FLIPPER'S 奇蹟的舒芙蕾鬆餅將在台灣推出限定的草莓乳酪雪梅大福。（圖／誠品生活）

美食另一戰場中山區，新光三越台北南西店三館 B1 美食街及 7F 餐廳預計 9 月底開幕，獨家引進日本平價丼飯「松屋」；一旁的誠品生活南西店 9 月 20 日試營運，包括甜點排隊名店「 FLIPPER’S 」舒芙蕾鬆餅、東京人氣的「猿田彥珈琲」等餐廳，不用出國都能吃得到。