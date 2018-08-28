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大勢所趨？PwC：84%受訪公司瘋迷區塊鏈

鉅亨網2018/08/28 13:20
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根據資誠 PwC 2018 全球區塊鏈調查顯示，區塊鏈已風靡絕大多數的公司： 84% 受訪者表示公司正涉及參與這項技術，45% 受訪者認為「信任」是區塊鏈普及的最主要障礙，除了目前的金融業，受訪者預估工業製造業、能源和公用事業、醫療保健是受惠於區塊鏈技術的下個產業。

區塊鏈 (Blockchain) 是一種用於比特幣等加密貨幣的核心技術，公共分布式分類帳上記錄每筆交易，並且在大多數情況下不需要第三方。

為了不落人後，所有人都在談論區塊鏈。PwC 昨 (27 日) 日發布的最新區塊鏈調查顯示，84% 受訪者表示他們的公司涉足該技術。

Gartner 研究表示，2017 年 84% 區塊鏈行業項目投入在金融服務，但這一數字在 2018 年降至 46%。PwC 最新調查也反映了這個數據。

雖然大多數受訪者認為區塊鏈技術成熟，足以破壞傳統金融服務業，但包括工業製造業、能源和公用事業、醫療保健等產業都被列為可從區塊鏈受益的下一個產業。

值得一提的是，該調查的受訪者認為，美國是區塊鏈領域的主要領導者，但也預估 3-5 年內中國將會崛起取而代之。

調查對象為 15 個地區的 600 名技術主管的數據，其中 31% 的受訪者代表公司的年營收超過 10 億美元。其中 45% 企業高層表示「信任」是區塊鏈普及的最主要障礙。

PwC 表示，實際上企業幾乎都會面臨信任問題，與任何新興技術一樣，區塊鏈的可靠性、速度、安全性和可擴展性都存在挑戰和懷疑。

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「股神」華倫巴菲特曾公開表示比特幣比老鼠藥還毒。(圖：AFP)

知名投資者像「股神」華倫巴菲特和傑米戴蒙的都對虛擬貨幣大肆抨擊，接連公開警惕「比特幣有悲慘結局」、「比特幣是詐欺」投資加密貨幣，但他們對區塊鏈基礎技術的未來相當樂觀。

除了「信任」之外，受訪者也提到「監管不確定性」、「網路整合能力」、「合規性」以及「智慧財產權問題」是企業採用區塊鏈的主要障礙。

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4 月亞馬遜 AWS 雲業務推出區塊鏈模板。(圖：AFP)

亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和臉書 (FB) 等公司都在擴大投資區塊鏈應用研發。 Facebook 在 5 月初宣布將增設區塊鏈部門解決隱私權問題，並計畫推出專屬加密貨幣。IBM (IBM-US)、埃森哲 ( ACN-US)、摩根大通 (JPM-US) 和匯豐銀行 (00005-HK) 都已投入區塊鏈技術，企圖打造未來新經濟的藍圖。

許多人將區塊鏈發展潛力與 2000 年風行的網路進行對比。蘋果創始人之一 Steve Wozniak 曾公開表示，區塊鏈具有真正的潛力，但技術已遭到過度炒作，就像當年網路泡沫一樣。

雖無法確認區塊鏈最終是否會泡沫化，但目前任何上市公司只要與「區塊鏈」沾上邊，該公司股價就可以在一天內暴漲。

儘管人們對區塊鏈越來越感興趣，美國投資機構 Cowen 的其他研究機構預測，區塊鏈需要近 6 年才能獲得市場廣泛採用。

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