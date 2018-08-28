中市綠營15位議員參選人相揪登記　氣勢浩大

台中市議員選舉登記第2天，尋求連任的民進黨市議員，包括市議員曾朝榮、李天生、何文海、蔡成圭、楊典忠、范淞育、吳敏濟、江肇國、張雅旻、張家銨、劉厚承、周永鴻、蔡耀頡、謝賢、邱孟玲等15人，今(28)日相揪聯合登記參選，他們以揮旗、擊鼓的方式，象徵「一鼓作氣、旗開得勝」，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不絕於耳，現場氣勢浩大。

議員曾朝榮表示，他們15名議員在台中州廳前會合，除各自攜帶民進黨主席蔡英文授予的戰旗，並擺出15面戰鼓，一字排開，大力擊出象徵團結一致，力拼年底市長連任、民進黨提名議員全部當選、議會過半的旺盛戰鬥力。