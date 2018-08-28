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中市綠營15位議員參選人相揪登記　氣勢浩大

記者柳榮俊／台中報導2018/08/28 13:52
▲民進黨籍15位議員參選人相揪聯合登記，以擊鼓方式，象徵「一鼓作氣、旗開得勝」（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.28)
▲民進黨籍15位議員參選人相揪聯合登記，以擊鼓方式，象徵「一鼓作氣、旗開得勝」（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.28)

台中市議員選舉登記第2天，尋求連任的民進黨市議員，包括市議員曾朝榮、李天生、何文海、蔡成圭、楊典忠、范淞育、吳敏濟、江肇國、張雅旻、張家銨、劉厚承、周永鴻、蔡耀頡、謝賢、邱孟玲等15人，今(28)日相揪聯合登記參選，他們以揮旗、擊鼓的方式，象徵「一鼓作氣、旗開得勝」，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不絕於耳，現場氣勢浩大。

議員曾朝榮表示，他們15名議員在台中州廳前會合，除各自攜帶民進黨主席蔡英文授予的戰旗，並擺出15面戰鼓，一字排開，大力擊出象徵團結一致，力拼年底市長連任、民進黨提名議員全部當選、議會過半的旺盛戰鬥力。

尋求連任的民進黨市議員謝明源、陳淑華、翁美春、蕭隆澤、張芬郁、邱素貞等6人，組成「穩定力量」，以合騎協力車的方式，辦理登記，希望「同心協力、6席全上」。


▲6位組成「穩定力量」，以合騎協力車的方式，希望「同心協力、6席全上」（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.28)

謝明源、陳淑華表示，他們都是現任議員，不論問政、服務都具豐富經驗，議會不能缺少一股穩定、有經驗的力量，共同打造更美好與進步的大台中。

邱素貞、翁美春指出，她們堅持服務、奉獻的理念，一路走來始終如一，合組「穩定力量」，互相拉抬造勢，希望年底順利連任，爭取更多地方建設與民眾福利。

張芬郁、蕭隆澤說，深耕基層多年，對地方建設盡心盡力，但目前面臨老將、新人夾攻，選情陷入苦戰，不敢掉以輕心，全方位爭取鄉親繼續支持。

他們強調，理念相同，從基層出發，在地方認真服務、深耕基層，在議會理性監督市政、為市民發聲。台中要進步，議會不能沒有穩定力量。拜託大家讓優質議員繼續連任，他們將本於初衷，繼續為市民打拚幸福。

 

關鍵字聯合登記台中州廳戰旗連任
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