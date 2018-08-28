豪雨造成農業損失逾6.5億元 嘉義最嚴重

（中央社記者楊淑閔台北28日電）農委會更新23日起受熱帶性低氣壓影響造成的農業災情，累計至今日上午11時止，農業產物估計損失計新台幣6億5551萬元，以嘉義縣損失4億多元最嚴重，產業別以漁產損失最多。

農委會持續彙整全國從23日起受到豪雨影響的農業災情，分析各縣市受損情形，仍以嘉義縣損失4億3222萬元最為嚴重，占累計至今農業產物損失總額的66%。

其次是台南市損失1億4266萬元，占農業產物損失總額的22%；第三為雲林縣損失3758萬元，占農業產物損失總額的6%。其他為高雄市損失3375萬元，占農業產物損失總額的5%，以及屏東縣損失675萬元，占農業產物損失總額的1%。