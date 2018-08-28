NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

豪雨造成農業損失逾6.5億元 嘉義最嚴重

中央社2018/08/28 13:20
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者楊淑閔台北28日電）農委會更新23日起受熱帶性低氣壓影響造成的農業災情，累計至今日上午11時止，農業產物估計損失計新台幣6億5551萬元，以嘉義縣損失4億多元最嚴重，產業別以漁產損失最多。

農委會持續彙整全國從23日起受到豪雨影響的農業災情，分析各縣市受損情形，仍以嘉義縣損失4億3222萬元最為嚴重，占累計至今農業產物損失總額的66%。

其次是台南市損失1億4266萬元，占農業產物損失總額的22%；第三為雲林縣損失3758萬元，占農業產物損失總額的6%。其他為高雄市損失3375萬元，占農業產物損失總額的5%，以及屏東縣損失675萬元，占農業產物損失總額的1%。

農委會另以產業別統計，其中「漁產損失」累計金額最高，為3億3070萬元，主要為虱目魚受損235公頃，損失1億3536萬元最多，其次為吳郭魚、鱸魚等。

受損金額居次的產業別為「畜產損失」，累計1億9415萬元，受損畜禽主要為雞156萬隻，受損金額1億2262萬元，其次為豬、鴨、鵝等。

受損金額第三的產業別為「農產損失」，累計1億2471萬元（含養蜂損失94萬元），農作物被害面積4698公頃，損害程度17%，換算無收穫面積794公頃。

農產損失的受損作物主要是落花生，被害面積1139公頃，損害程度18%，換算無收穫面積202公頃，損失金額1937萬元；其次為其他蔬菜（採種用蔬菜、南瓜、越瓜等）、食用番茄、番石榴及西瓜等。

此外，產業別中的「民間設施損失」為594萬元，包含農田流失及埋沒465萬元為最大宗，另外的損失為農業設施、畜禽設施、漁業設施等。

針對本次農業災情，農委會已經公告雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣為辦理現金救助及低利貸款地區。（編輯：黃于）1070828

嘉義縣長登記 翁章梁吳芳...殺手機器人威脅增 專家籲...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan