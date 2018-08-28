豪雨造成農業損失逾6.5億元 嘉義最嚴重

（中央社記者楊淑閔台北28日電）農委會更新23日起受熱帶性低氣壓影響造成的農業災情，累計至今日上午11時止，農業產物估計損失計新台幣6億5551萬元，以嘉義縣損失4億多元最嚴重，產業別以漁產損失最多。
農委會持續彙整全國從23日起受到豪雨影響的農業災情，分析各縣市受損情形，仍以嘉義縣損失4億3222萬元最為嚴重，占累計至今農業產物損失總額的66%。
其次是台南市損失1億4266萬元，占農業產物損失總額的22%；第三為雲林縣損失3758萬元，占農業產物損失總額的6%。其他為高雄市損失3375萬元，占農業產物損失總額的5%，以及屏東縣損失675萬元，占農業產物損失總額的1%。
農委會另以產業別統計，其中「漁產損失」累計金額最高，為3億3070萬元，主要為虱目魚受損235公頃，損失1億3536萬元最多，其次為吳郭魚、鱸魚等。
受損金額居次的產業別為「畜產損失」，累計1億9415萬元，受損畜禽主要為雞156萬隻，受損金額1億2262萬元，其次為豬、鴨、鵝等。
受損金額第三的產業別為「農產損失」，累計1億2471萬元（含養蜂損失94萬元），農作物被害面積4698公頃，損害程度17%，換算無收穫面積794公頃。
農產損失的受損作物主要是落花生，被害面積1139公頃，損害程度18%，換算無收穫面積202公頃，損失金額1937萬元；其次為其他蔬菜（採種用蔬菜、南瓜、越瓜等）、食用番茄、番石榴及西瓜等。
此外，產業別中的「民間設施損失」為594萬元，包含農田流失及埋沒465萬元為最大宗，另外的損失為農業設施、畜禽設施、漁業設施等。
針對本次農業災情，農委會已經公告雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣為辦理現金救助及低利貸款地區。（編輯：黃于）1070828