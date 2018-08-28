暴雨持續6日積水不斷　放不放假都被罵

屏東縣政府27日停班停課，今(28)日未達停班停課標準，屏東縣正常上班上課。但從昨日深夜起高雄市、屏東縣下起豪大雨，高雄市政府在早上 6 時左右緊急宣布停班停課，至於屏東縣仍維持正常上班上課，災情似乎未隨正常上班上課而停歇，屏東地區一早已多處積水造成許多上班族塞車，抱怨連連。

由於受到西南氣流影響，屏東從凌晨開始風強雨驟，大雨接力下到中午未歇，郊區道路台1線麟洛果菜市場附近車道北上路段淹水，台27線復興南路慈恩新村北上道路積水，早上7點多造成要往屏東市上班車輛多塞在車陣中，直到中午才可雙向通行。目前大仁科大前面水深及膝，鹽埔外環道淹成汪洋一片，機車冒險穿越淹水路面，險象環生。屏東市區萬年溪水暴漲幾乎快達到滿水位，縣府持續監控下游水閘門，防止因斷枝殘葉等雜物塞住閘門，隨時保持暢通。