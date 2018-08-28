111學年度學測數學分AB 考生自由選考

現行大學升學制度，學測數學科只有一份試題，指考才分成「數學甲」和「數學乙」。大學招聯會今天開會，決議111學年度起，因應該年考生已適用新課綱（108學年度進入高一），因此學測將直接分為「數學A」和「數學B」兩考科。

教育部規劃十二年國教課綱，預計108學年度（108年8月正式上路），高中數學將分流，高數學需求（如理工資電傾向）學生可修數學A，低數學需求（如文法藝術傾向）學生則修數學B。

（中央社記者陳至中台北28日電）大學招聯會今天召開常務委員會，正式通過大考中心提案，111學年度學科能力測驗將分成「數學A」「數學B」兩考科，且分節施測，考生可自由選考。

招聯會指出，「數學A」的測驗範圍為10年級（高一）必修加上11年級必修A類課程內容，「數學B」則是10年級必修加上11年級必修B類課程內容。兩考科將分節施測，考生可自由選考，至於大學校系要採計哪一科，則由各系決定。

另外，111學年度學測會從現行6科變成7科（國、英、社、自、國文寫作、數學A、數學B），考試時間是否要從現行2天延長為3天，將由大考中心評估。

招聯會補充，學測從108學年度起已改為「選考」，大學校系在各招生管道最多只能採計4科。（編輯：李錫璋）1070828