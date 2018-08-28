高漲的油價大幅衝擊印度經濟、壓低盧比匯價

IHS Markit 亞太區首席經濟學家 Rajiv Biswas 說，「印度盧比預計將在 2018 年底前繼續面臨貶值壓力，這情況反映出多種因素，包括聯準會進一步升息，印度經常帳赤字擴大以及全球投資人對新興市場貨幣和資產的負面情緒。」

經濟學家表示，反彈的油價加上印度極度的需求，推高了石油進口並擴大其經常帳赤字，進而導致印度盧比疲軟，因為越來越多的進口意味著印度必須購買更多外幣才能滿足其需求。

受油價上漲拖累原已疲軟的貨幣，擴大赤字，並影響經濟成長前景衝擊，印度經濟正陷入困境。

Biswas 預測盧比將進一步貶值，到 2018 年底時兌美元匯率將跌至 72 盧比，到 2019 年 8 月達到 74 盧比。盧比兌美元匯率週一收盤報 70.16，今年以來貶值幅度高達 9.96%。

美元兌印度盧比走勢

澳盛銀行研究報告指出，印度盧比以及印尼盾和菲律賓披索將繼續成為亞洲最脆弱的貨幣盧比。

印度外匯儲備也受到這些發展的影響。星展銀行分析師在最近的報告中表示，「一個充滿挑戰的全球環境迫使印度儲備銀行 (RBI) 今年積極干預阻貶盧比，造成外匯存底大幅減少。」

全球能源諮詢公司 Wood Mackenzie 預測，到 2024 年印度將超過中國成為全球最大的石油需求成長中心。根據報告，預計 2017 年至 2035 年的需求量將增加 350 萬桶，佔全球石油需求成長三分之一。報告認為這是由於收入水平的提高、中產階級的成長以及對流動性需求的增加。

但更昂貴的石油將導致印度的貿易逆差擴大，Biswas 說，「由於印度嚴重依賴進口石油和天然氣，全球石油價格上漲的影響大大增加了進口費用。這是讓印度貿易地位惡化的關鍵因素，7 月貿易逆差達到 5 年新高。」2017 年和 2018 年的進口成長速度都超過出口增速。

對於 2018 年底前到明年，印度的石油進口費用預計將繼續增加。星展銀行經濟學家 Radhika Rao 表示，「由於高油價和疲軟貨幣的結合，淨貿易石油赤字大幅擴大。」她說，2019 財年的石油進口費用可能超過 1140 億美元。2017 年至 2018 年間，石油進口額約為 880 億美元，高於前一年的 700 億美元。

為了應對拖累經濟成長，印度必須減少對石油的依賴，但根據最近的牛津經濟報告，該國消費繼續穩定成長，由奢入儉難。

報告表示，「人均消費的穩步成長鞏固了其作為世界上最大的石油進口國之一的地位。這使得經濟易受全球油價波動的影響。」

該報告預測未來 10 年印度的石油需求將以每年 4.4% 的速度增加，而過去 10 年每年成長 3.7%。到 2030 年石油進口量將從目前的 1.4% 升至 5.5%。油價每上漲 10% 可能將全年實質 GDP 水平降低 0.2 個百分點。