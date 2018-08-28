嘉義縣長登記 翁章梁吳芳銘兄弟登山各自努力

（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）宣布退出民主進步黨的嘉義縣副縣長吳芳銘、民進黨嘉義縣長參選人翁章梁今天先後登記參選嘉義縣長；翁章梁表示，參選是每個人的自由；吳芳銘說，兄弟登山，各自努力。

吳芳銘上午比翁章梁提早30分鐘前往嘉義縣選舉委員會登記參選，他說，登記前宣布退出自西元1991年加入的民進黨。他已於23日辭嘉義縣選委會主任委員職務，後續會請辭副縣長，但嘉義縣長張花冠會做什麼決定，非他能決策。

吳芳銘表示，改變傳統派系及黨派把持，讓好人才可出頭天，翻轉嘉義，這是參選動機；嘉義縣目前仍有部分地區積水未消退，現在一切以救災優先。