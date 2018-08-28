中捷工安一審判決　市府：協助協助家屬求償

台中捷運綠線北屯路段於2015年4月進行鋼箱梁吊裝工程發生翻落意外，造成4死4傷。台中地方法院今(28)日依業務過失致死等罪，判處台北捷運土二所副工程司等8人1年6月至8月有期徒刑。台中市政府交通局長王義川表示，意外發生後，市府除要求捷運綠線全面停工，接受安檢外，法制局及民政局同時也成立單一窗口，提供死傷者及家屬法律、喪葬等協助，並與廠商協商賠償額度與求償事宜。

王義川說，當時市府除要求捷運綠線全面停工，接受安檢外，更積極與交通部、台北市政府展開三方合約的協商與釐清，以增加、檢討與調整台中市政府可要求的工程監督事項；另外，市府也由副市長林陵三組成專案小組進行調查，並提出「增加罰則」、「強化稽查」、「進行合約協商」、「強化勞動檢查」、「提出檢討報告」等五大方案，避免悲劇再度發生。

同時，交通局也針對捷運綠線沿線展開工安巡查，增加工程交通維持計畫的稽查人力及層級，並成立「台中捷運綠線工程交通維持計畫稽查小組」，由交通局副局長擔任召集人，提高稽查次數，而針對重大工程，也指派稽查人員直接進駐。

此外，市府法制局及民政局也在第一時間成立單一窗口，提供死傷者及家屬法律、喪葬等協助，並與廠商協商賠償額度與求償事宜，犯罪被害人保護協會台中分會也提供4名律師協助家屬求償。

意外發生後，外界傳出是因「捷運趕工」釀災，不過，根據檢方起訴及法官判決，意外主因是現場人員「便宜行事」，吊裝鋼箱梁未架設「支撐架」，以吊車代替時，又提早鬆掉吊繩，才導致曲型鋼箱梁因重心偏移而倒塌釀災。