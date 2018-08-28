西南氣流來 賴揆視察應變中心促避免二次受災

（中央社記者劉冠廷台北28日電）南台豪雨成災，馬上又有西南氣流來襲，行政院長賴清德今天說，各部會要加強橫向聯繫，也要與地方政府加強縱向合作；避免西南氣流造成二次災情，讓原本的災情更加嚴重。

熱帶性低氣壓23日起為中南部帶來強降雨，各地出現淹水災情，賴清德上午赴中央災害應變中心視察，聽取各單位簡報，並與嘉義縣、高雄市、屏東縣的縣市首長進行視訊會議。

賴清德在會中表示，要掌握有限的時間，調動更多的機組，加強抽水的效率，特別是泡在水中多日的嘉義縣東石鄉掌潭村，應履行承諾，在3天內甚至更快的時間內將水抽去；至於嘉義縣的西崙與布袋等地，應該要在今天下午之前就要抽乾淨。