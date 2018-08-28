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娛樂

小豬戲魂上身玩《延禧》梗　本尊親認證「朱爾晴」演技

娛樂中心／綜合報導2018/08/28 13:45
▲小豬戲魂上身大玩《延禧》梗。（圖／翻攝羅志祥微博、愛奇藝台灣站 , 2018.08.28）
▲小豬戲魂上身大玩《延禧》梗。（圖／翻攝羅志祥微博、愛奇藝台灣站 , 2018.08.28）

清宮劇《延禧攻略》播畢後仍話題不斷，許多大明星也化身《延禧》迷追劇，男星羅志祥（小豬）近日在社群上傳一段模仿戲中角色「爾晴」的影片，他的「娘娘濃妝」已讓人捧腹，誰知片尾還埋「爆笑彩蛋」，神展開結局連飾演該角的女星蘇青也親自留言回應。


▲小豬古裝扮相令人發噱。（圖／翻攝羅志祥微博 , 2018.08.28）

羅志祥昨（27）日在社群貼上一段影片，當中他穿著妃嬪服，畫起大濃妝和紅唇，巧扮娘娘的模樣令人發噱，這時背景音傳來「爾晴」戲中經典台詞：「我今天就要讓你知道，什麼叫規矩？什麼叫體統？」隨後並瞬間拿出一個大水桶，大玩體統（提桶）諧音梗。


▲小豬大玩體統（提桶）諧音梗。（圖／翻攝羅志祥微博 , 2018.08.28）

接著羅志祥舉起水桶面露猙獰，還假裝自己被摑了一巴掌，整個人踉蹌跌坐地上，起身後還用浮誇表情大喊：「你瘋啦！」畫面搞笑逗趣。網友看了影片紛紛留言，「笑到快岔氣了」、「這位娘娘把鼻孔放那麼大，成何『提桶』」、「朱碧石你幹嘛變成朱爾晴」，連「爾晴」本尊、女星蘇青也留言回覆：「小豬老師，您演得更（像）爾晴」，羅志祥則回：「要我教妳什麼叫提桶嗎？」笑翻一票網友。


▲小豬假裝自己被掌摑，整個人跌坐地上。（圖／翻攝羅志祥微博 , 2018.08.28）


▲飾演「爾晴」的女星蘇青誇讚小豬演技。（圖／翻攝羅志祥微博 , 2018.08.28）

關鍵字延禧攻略羅志祥爾晴
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