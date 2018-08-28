只穿過一次！白T上的黃漬快把她搞瘋　專業網友神法妙除

穿上白衣服看起來雖然清爽，但一大缺點就是非常容易髒。最近有名學生在 PTT 上發文，表示才穿過一次的白 T 恤，上面竟然有明顯的黃漬，試過好幾種方法去除都宣告失敗，只好上網求助神人。結果真的吸引到大批網友分享「去漬密技」。
這名女學生在 PTT 上求助，提到之前買了一件白 T ，穿了一次就發現上面出現黃漬，試過小蘇打粉、水晶肥皂粉末和洗碗精，還都泡過狂刷了，但依然完全清不掉，只好上網求助神人幫她解決問題。
有些比較豁達的網友認為「我都放棄當睡衣」、「你就認賠再買一件阿 XDDDD ， T 也不貴」，但原 PO 說自己只是窮學生，一件 500 只穿一次讓她無法接受。
▲鄉民紛紛分享自己愛用的去漬法。（圖／翻攝自PTT）
另有大批網友提供自己的「獨傳秘方」，留言「局部雙氧水，噴、靜置、搓、沖、循環」、「濕衣服去攤平讓太陽直射會曬白！衣服一定要濕」、「用漂白水，乾的衣服小心倒，靠近顏色的用棉棒沾漂白水慢慢塗」、「使用去油能+去漬霸浸泡一晚」。
還有網友分享「過碳酸鈉，昨天才漂白一件放很久整個變黃的白褲子」、「過碳酸鈉+ 40 度溫水泡一天」、「過碳酸鈉，加熱水超有效」、「過碳酸鈉，濕衣服的狀態在污漬處上下覆蓋幾張乾的衛生紙」。
至於過碳酸鈉俗稱「固體雙氧水」，與水結合後會迅速分解釋放出氧氣，達到漂白、去汙、除異味等功能，而且分解過程中產生的氧氣、水和碳酸鈉都是天然存在的物質，對環境不會有任何負面影響。