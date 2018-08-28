只穿過一次！白T上的黃漬快把她搞瘋　專業網友神法妙除

穿上白衣服看起來雖然清爽，但一大缺點就是非常容易髒。最近有名學生在 PTT 上發文，表示才穿過一次的白 T 恤，上面竟然有明顯的黃漬，試過好幾種方法去除都宣告失敗，只好上網求助神人。結果真的吸引到大批網友分享「去漬密技」。

這名女學生在 PTT 上求助，提到之前買了一件白 T ，穿了一次就發現上面出現黃漬，試過小蘇打粉、水晶肥皂粉末和洗碗精，還都泡過狂刷了，但依然完全清不掉，只好上網求助神人幫她解決問題。

有些比較豁達的網友認為「我都放棄當睡衣」、「你就認賠再買一件阿 XDDDD ， T 也不貴」，但原 PO 說自己只是窮學生，一件 500 只穿一次讓她無法接受。