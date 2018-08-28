貿易緊張加劇 中國投資建設幾近停擺

（中央社紐約27日綜合外電報導）「華爾街日報」（WSJ）報導，在貿易緊張局勢升溫下，在中國的投資正在萎縮。基礎建設是扭轉局面的關鍵，不過可能比外表看來更為棘手。

北京政府不想藉廉價信貸注入經濟來支撐成長。要知道這將有多困難，看看中國的公路和鐵路就可窺知一二。

中國是全球基礎建設重達800磅的大猩猩。它的建設實力滲入流行文化，在災難片「2012」中，人類靠中國打造的巨型船隻躲過海平面上升浩劫。然而，近期中國基礎建設幾乎都停了下來。

中國地方政府占有這樣基礎建設投資的大宗，到目前為止藉兩種主要方式籌集資金。其中最普遍方式，一直是設立所謂的地方政府融資平台（LGFV）。