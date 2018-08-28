華航闢美國哥倫布市貨運航點 航網再擴張

（中央社記者韋樞台北28日電）華航即日起增闢第11個純貨機航點─美國俄亥俄州哥倫布市(Columbus)，預計每週航三班，可搭配芝加哥、西雅圖、安克拉治等城市串飛提升航網營運彈性，貨運飛航版圖再擴張。

華航表示，華航使用波音747全貨機飛航哥倫布市瑞肯巴克(Rickenbacker)機場，這座機場是美東地區具潛力的轉運站，經濟規模已漸成型。統計顯示，2017年瑞肯巴克機場進出口貨量大幅年增7成，全年總貨機架次也增約2成，預期未來發展前景樂觀。

華航指出，華航機隊共88架客貨機營運，其中18架為波音747-400F全貨機，營運的貨運航點共93個，其中盧森堡、布拉格、杜拜、安格拉治、芝加哥、達拉斯、邁阿密、西雅圖、休士頓、亞特蘭大及哥倫布市等11個為純貨機航點，每週貨機航班數達93班，貨運航線綿密分佈全球。