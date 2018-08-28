美商務部：部分中國鋼輪出口商獲補貼 將課徵高額關稅

美國商務部 27 日表示，針對來自中國的進口鋼輪反補貼稅 (CVD) 調查，初步裁定部分中國出口商獲得 58.75% 至 172.51% 的反補貼。商務部指示美國海關和邊境保護局，根據這些初步補貼率，將對大陸鋼輪進口商收取保證金。

汽車零部件公司 Accuride Corporation 與 Maxion Wheels Akron LLC 向商務部提出申訴，商務部展開反傾銷與反補貼的調查，將於明年 1 月 7 日前作最終裁定。

美國商務部初步裁定廈門日上車輪集團獲得 58.75% 補貼率、浙江金固公司和上海譽泰實業公司補貼率達 172.51%，其他中國製造商和出口商補貼率為 58.75%。商務部估計，2017 年美國進口特定樣式中國鋼輪總值達 3.88 億美元。