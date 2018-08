鴻海積極布局美國　郭台銘砸30億威州成立研究中心

積極布局美國市場,鴻海集團今日發布新聞稿宣布,初期將投資1億美元,與威斯康辛大學麥迪遜分校攜手成立富士康科學技術研究所(Foxconn Institute for Research in Science and Technology, FIRST),在研究、教育與科學推廣方面進一步開展合作,雙方簽署協議。

根據協議,該研究所(FIRST)主要提供醫學、材料科學、電腦及資訊處理科技等方面的研發環境,培養和支持威州的優秀人才,預計將在該州創造1.3萬個工作機會。

郭台銘指出,富士康不只是一個在威斯康辛州的投資者,也是當地社區長期合作夥伴,包括建立一個機構,培育威州的科技人才,並使他們與威州既有的科技發展機會相銜接,此次合作除了為核心領域的主題提供資金外,也會結合鴻海正在建設的人工智能、8K面板和5G生態系統等主題。

威斯康辛大學校長Rebecca Blank則提到,這項幫助威州發展科技研發人才的多方面各領域間的伙伴關係,不僅是產業界最大的研發合作計畫,同時也是威斯康辛大學有史以來,最大的禮物。

據了解,FIRST還會關注於基因組學、免疫細胞研究、臨床數據完整性和癌症及相關疾病的處理,還有醫學成像等人類健康方面的研究。