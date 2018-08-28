鴻海積極布局美國　郭台銘砸30億威州成立研究中心

2017年7月26日鴻海在美國白宮宣布投資美國100億美元（鴻海飛鷹計畫），第一步將打造世界最先進的液晶顯示（LCD）面板廠，預計可創造3000個全新工作機會，並有機會上看13000人的規模；今年6月29日，郭台銘出席美國威斯康辛州的新廠動土典禮，再度與美國總統川普同台同框，一塊拿起金鏟子向下挖，象徵動土典禮正式開始。

鴻海集團積極布局美國，在美國威斯康辛州打造「威斯康谷科學技術園區」後，又宣布與威斯康辛大學麥迪遜分校 (UW-Madison) 簽署協議，擬投資1億美元 (約新台幣30億元)，協助在工學院成立新的跨學科研究中心，主要提供醫學、材料科學、電腦，以及資訊處理科技等方面的研發環境。鴻海董事長郭台銘表示，他們不僅在威州投資，也是當地社區長期合作夥伴，除了主要的核心研究外，也將發展人工智慧、8K面板與5G等領域。

積極布局美國市場，鴻海集團今日發布新聞稿宣布，初期將投資1億美元，與威斯康辛大學麥迪遜分校攜手成立富士康科學技術研究所（Foxconn Institute for Research in Science and Technology, FIRST），在研究、教育與科學推廣方面進一步開展合作，雙方簽署協議。

根據協議，該研究所（FIRST）主要提供醫學、材料科學、電腦及資訊處理科技等方面的研發環境，培養和支持威州的優秀人才，預計將在該州創造1.3萬個工作機會。

郭台銘指出，富士康不只是一個在威斯康辛州的投資者，也是當地社區長期合作夥伴，包括建立一個機構，培育威州的科技人才，並使他們與威州既有的科技發展機會相銜接，此次合作除了為核心領域的主題提供資金外，也會結合鴻海正在建設的人工智能、8K面板和5G生態系統等主題。

威斯康辛大學校長Rebecca Blank則提到，這項幫助威州發展科技研發人才的多方面各領域間的伙伴關係，不僅是產業界最大的研發合作計畫，同時也是威斯康辛大學有史以來，最大的禮物。

據了解，FIRST還會關注於基因組學、免疫細胞研究、臨床數據完整性和癌症及相關疾病的處理，還有醫學成像等人類健康方面的研究。