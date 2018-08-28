澳門將設國安會 議員：做給香港看

對於澳門當局計畫成立國安會，澳門立法會議員區錦新今天接受中央社記者電話訪問時說，這完全沒有必要，看不到澳門在國家安全問題上受到威脅。

據說，國安會主要協助行政長官（特首）就澳門特區維護國家安全事務作出決策及統籌工作，委員會由特首擔任主席，保安司司長擔任副主席。

（中央社記者張謙香港28日電）澳門將設立國家安全委員會，以處理分裂等危害國家安全事宜，但有澳門議員預期作用不大，並認為此舉是「做給香港看」。

他說，澳門於2009年通過國家安全法至今，當地沒有發生重大危害國家安全事宜。

區錦新認為，澳門成立國安會，更大原因是配合北京中央的「政治任務」，也是「做給香港看」。

澳門於2009年初依據基本法第23條制定維護「國家安全法」，內容涉及反分裂和反間諜活動等。

香港基本法第23條也有同樣規定，但港方在泛民主派的反對下，至今未能立法。

2014年底香港爆發「占中運動」後，坊間開始出現「港獨」聲音，期間澳門也曾有少量「澳獨」主張，令港方在23條立法上承受更大壓力。

香港特首林鄭月娥今天早上回應相關新聞時說，香港有責任維護國家安全，但眼前工作是先處理基本法23條的立法問題。（編輯：楊昇儒）1070828