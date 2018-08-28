亞運／決勝局氣力放盡　周天成不敵印尼小將銀恨

雅加達亞運羽球男單決賽，我國「一哥」周天成對上地主好手Jonatan Christie，在前兩局各拿一局的情況下，周天成卻在第3局中段崩盤，最終以18:21、22:20、15:21輸掉，僅拿到一枚銀牌。
過去周天成和Christie交手過4次，周天成一勝難求，不過這一次亞運周天成個人取得重大突破，不但在男團擊敗石宇奇，昨天的四強戰也扳倒這一次賽會狀態處於巔峰的Anthony Sinisuka Ginting，狀況不可同日而語。
開賽後Christie一直搶攻，而周天成的戰術則略顯保守，加上控球手感還沒到位，因此讓前者暫時以13:8領先；但之後小天展現經驗和「磨功」，造成Christie不斷的失誤，將比數追成14:14，但可惜之後沒能守住Christie的幾次重砲，加上自己對角回球出界，讓Christie以21:18先下一城。
次局兩人開始比拚點放和小球的功力，周天成在多拍僵持後屢屢取分，取得18:13的領先；之後Christie網前回球失誤，讓周天成搶先拿到局點，雖然浪費了4次機會，但最終還是靠著對手回球掛網，順利以22:20拿下。
第3局周天露出疲態，讓Christie逮到機會一口氣連下4分拉開比數，在暫停時取得11:7的領先；之後小天心態上有些急躁，回球質量也降低不少，讓Christie繼續握有主動權，也將分差越拉越大，之後以21:15拿下比賽。