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娛樂

A-Lin挑戰一鏡到底微電影　演唱會空檔也在練習

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/28 17:11
▲A-Lin擔任《幻樂之城》唱演人，挑戰一鏡到拍攝8分鐘微電影。（圖／索尼音樂提供 , 2018.08.28）
▲A-Lin擔任《幻樂之城》唱演人，挑戰一鏡到拍攝8分鐘微電影。（圖／索尼音樂提供 , 2018.08.28）

曾參加節目《我是歌手》的A-Lin，近日再度獲邀參加大陸音樂創演節目《幻樂之城》，該節目邀來王菲擔任首季「幻樂體驗官」，而A-Lin將在節目第六集擔任「唱演人」，與配對的導演辛爽合作，要在短短8分鐘內以一鏡到底、現場直播的方式拍攝一部音樂微電影《無人知曉的我》。

這樣的唱演方式對A-Lin來說是一大挑戰，但她勇於突破，不但百忙中抽空參與創意發想，一邊忙巡演、一邊與導演用長途電話腦力激盪，還在節目錄影前熬夜彩排，為這場表演全力以赴，A-Lin表示，「能夠獲邀參加《幻樂之城》的演出，感到興奮又緊張。」這也是她繼歌曲〈未單身〉MV後再次嘗試一鏡到底的演出。


▲A-Lin勇於突破，這次參與《幻樂之城》錄製。（圖／索尼音樂提供 , 2018.08.28）

A-Lin最近巡演、商演、戲劇主題曲邀約不斷，她馬不停蹄四處飛行，但只要一有空檔就會跟她在《幻樂之城》配對的導演辛爽通電話，討論音樂電影的概念發想，以及拍攝相關事宜，可見A-Lin非常重視節目內容的呈現，導演辛爽也很體貼A-Lin工作繁忙，特地飛到「I’m A-Lin」世界巡迴演唱會現場，與她碰面並討論腳本及一鏡到底的走位。

此外，A-Lin還為《幻樂之城》熬夜彩排，第一次彩排到凌晨3點半，第二次彩排到清晨6點，但她不喊累，每次都打起精神，為一鏡到底的音樂電影拍攝做足萬全的準備。


▲《幻樂之城》配對的導演辛爽還特地到A-Lin演唱會現場討論微電影細節。（圖／索尼音樂提供 , 2018.08.28）

關鍵字a-lin幻樂之城我是歌手
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