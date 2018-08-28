A-Lin挑戰一鏡到底微電影　演唱會空檔也在練習

曾參加節目《我是歌手》的A-Lin，近日再度獲邀參加大陸音樂創演節目《幻樂之城》，該節目邀來王菲擔任首季「幻樂體驗官」，而A-Lin將在節目第六集擔任「唱演人」，與配對的導演辛爽合作，要在短短8分鐘內以一鏡到底、現場直播的方式拍攝一部音樂微電影《無人知曉的我》。

這樣的唱演方式對A-Lin來說是一大挑戰，但她勇於突破，不但百忙中抽空參與創意發想，一邊忙巡演、一邊與導演用長途電話腦力激盪，還在節目錄影前熬夜彩排，為這場表演全力以赴，A-Lin表示，「能夠獲邀參加《幻樂之城》的演出，感到興奮又緊張。」這也是她繼歌曲〈未單身〉MV後再次嘗試一鏡到底的演出。