iPhone新機亮相近了 蘋概股紅了

（中央社記者韓婷婷台北28日電）蘋果iPhone新機預計在9月中旬亮相，隨著時間拉近，「蹲」很久的蘋概股能否站出來扛起台股主流架構，成為市場關注焦點，今天除了雙王大立光、台積電走揚外，位處低檔區的個股也轉強。

觀察今天盤面表現，蘋概類股由相對低檔的美律率先強攻漲停價159.5元，帶動兄弟檔康控跟進上漲，早盤一度來到286元，最大漲幅達8.75%；二大光學鏡頭廠大立光及玉晶光也延續多日來反彈格局，漲幅分別為3.25%及1.85%。

看好三鏡頭逐漸蔚為趨勢，市場預期未來三鏡頭可望成為蘋果與非蘋陣營手機的標準配備。在蘋果新機拉貨帶動下，法人預期相關供應鏈8月營收將陸續反應旺季效應。