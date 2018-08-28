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中央社

委內瑞拉盼移民回流 97人從秘魯搭機返國

中央社2018/08/28 14:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社利馬27日綜合外電報導）97名委內瑞拉移民今天接受委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的提議，從秘魯首都利馬搭機返國，原因是秘魯對於委內瑞拉人的仇外情緒及就業困難。

這項舉動是馬杜洛社會主義政府「回歸祖國」（Return to the Homeland）計畫的一部分，目的在阻止大規模人口外流，並勸委內瑞拉年輕人回國工作。

97名委國移民包含22名兒童及4名孕婦，登上委內瑞拉聯合航空公司（Conviasa）安排的班機，耗時5個鐘頭飛回委國首都卡拉卡斯（Caracas）。

42歲的馬特拉諾（Miguel Materano）表示：「我會去找工作。委內瑞拉政府承諾會幫助我們。」

委國移民安塞莫（Katiuska Anselmo）說，她在秘魯找工作時，找不到有人可以照顧孩子。另一名返國民眾阿萊斯（Yusmari Arrais）指出，她返國是因為自己懷孕期間找不到工作。

聯合國數據顯示，2015年委內瑞拉經濟危機爆發以來，有超過160萬人出逃。

最近幾天，委國民眾離境的速度加快了。

聯合國統計，每天約有4000人抵達厄瓜多、秘魯、哥倫比亞和巴西。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1070828

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