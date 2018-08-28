麥當勞資源回收區轉型 分類項目更詳細

（中央社記者吳欣紜台北28日電）垃圾回收不但有利於減量，也能讓資源再利用，台灣麥當勞為了增加資源回收再利用比例，近日改變各餐廳回收區分類方式，也宣導三步驟回收順序，有利民眾一起做環保。

台灣垃圾的高回收率雖然曾被外媒撰文盛讚，但若是單一類的資源回收參雜了不同種類回收物，恐怕會在回收過程中影響資源再利用。

為了讓每項可回收資源能分類得更清楚，台灣麥當勞7月中旬起陸續改變各餐廳回收區，不再以過去普遍的一般垃圾、資源回收、廚餘等項目作為垃圾分類方式。

以往到麥當勞用餐，餐廳回收區都是以一般垃圾、資源回收、廚餘、冰塊飲料及中大小飲料杯放置區塊作為分類，但7月中旬起麥當勞將原本的資源回收區塊改作為紙容器回收區，且原本回收大、中、小的飲料杯的區塊也分別變為塑膠杯、塑膠餐具及塑膠蓋等回收區塊，讓分類項目更為詳細。