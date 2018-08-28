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中央社

麥當勞資源回收區轉型 分類項目更詳細

中央社2018/08/28 14:26
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北28日電）垃圾回收不但有利於減量，也能讓資源再利用，台灣麥當勞為了增加資源回收再利用比例，近日改變各餐廳回收區分類方式，也宣導三步驟回收順序，有利民眾一起做環保。

台灣垃圾的高回收率雖然曾被外媒撰文盛讚，但若是單一類的資源回收參雜了不同種類回收物，恐怕會在回收過程中影響資源再利用。

為了讓每項可回收資源能分類得更清楚，台灣麥當勞7月中旬起陸續改變各餐廳回收區，不再以過去普遍的一般垃圾、資源回收、廚餘等項目作為垃圾分類方式。

以往到麥當勞用餐，餐廳回收區都是以一般垃圾、資源回收、廚餘、冰塊飲料及中大小飲料杯放置區塊作為分類，但7月中旬起麥當勞將原本的資源回收區塊改作為紙容器回收區，且原本回收大、中、小的飲料杯的區塊也分別變為塑膠杯、塑膠餐具及塑膠蓋等回收區塊，讓分類項目更為詳細。

另外，為了讓民眾更清楚各垃圾或回收物屬於的區塊，麥當勞也在每個牌子上也都清楚載明了適合丟入的餐具，像是餐巾紙、餐盤紙及漢堡包裝紙應丟於一般垃圾，而紙餐盒、紙杯及紙袋等應丟入紙容器回收等。

同時，麥當勞也在回收區貼上「簡易三步驟，環保隨手做」貼紙，宣導民眾按照「1清2分3丟」的方式做好資源回收。

台灣麥當勞表示，預計9月起全台麥當勞餐廳回收區都將轉換成此型態的分類方式，盼能透過優化分類流程和標示，讓消費者可以更清楚、有效率處理廢棄物與回收物。

環保署廢棄物管理處副處長蘇國澤指出，資源回收材質若分類清楚，就可以免除人工分類、清洗程序，除了回收價格會比較好，也有利於提高資源回收再利用比例。

不過，因全台各餐廳大小不一，蘇國澤指出，不是所有餐廳都能做到如此詳細的分類，因此環保署會持續向各餐廳宣導什麼分類方式有利資源回收，讓餐廳因地制宜做好垃圾分類。（編輯：李錫璋）1070828

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