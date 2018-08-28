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中央社

疑拍北韓軍事設施遭逮 日男平安抵北京

中央社2018/08/28 14:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本男子杉本倫孝因涉在北韓境內拍攝軍事設施，日前被北韓當局逮捕；經過日本政府奔走營救，北韓今天將杉本驅逐出境，讓杉本搭機平安抵達北京。

日本放送協會（NHK）報導，這個月疑在北韓拍攝軍事設施被逮捕的杉本，今天上午被北韓釋放，從北韓平壤搭機抵達中國北京，預計今天將返回日本。

日本政府相關人士接下來將釐清杉本在北韓被逮的完整經過。

根據北韓國營媒體報導，這名日本男子叫杉本倫孝，日本政府相關人士說，杉本疑是這個月在北韓境內拍攝軍事設施時，遭北韓逮捕。

日本政府透過位於北京的大使館等管道奔走營救，要求北韓盡速釋放杉本；北韓方面26日晚間決定將杉本驅逐出境。

杉本上午從平壤搭機抵達北京，在機場被日本大使館人員接走。

北韓國營媒體報導，杉本因為在北韓境內犯罪，被主管機關逮捕並調查；北韓基於人道主義原則決定將杉本驅逐出境。

不過，北韓報導中沒有提到杉本是違反什麼法律。

日本外務省官員上午11時過後跟日本媒體說，這名日本男子剛抵達北京，已確認是杉本倫孝本人，健康情況無虞。

日本內閣官房長官菅義偉說，已看到媒體對此事的報導，保護日本民眾安全是日本政府最大的責任，也會盡全力做到；但因事態性質不同，無法對具體細節加以評論。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1070828

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