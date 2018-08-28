《延禧》瓔珞何時不愛傅恆？　親解答「不敢愛」藏玄機

劇中，瓔珞在成為皇上的嬪妃後，傅恆當時打了勝仗回京，想向皇上討軍功，希望能讓瓔珞成為他的妻子，無奈晚了一步。瓔珞在侍奉皇上後，雖然表面斬斷與傅恆的愛戀，但從瓔珞知曉傅恆的死訊推測，那樣的反應不僅僅是朋友，許多網友都在猜測，瓔珞究竟還愛不愛傅恆？

宮鬥劇《延禧攻略》播出大結局，其中有緣無份的魏瓔珞（吳謹言飾）、傅恆（許凱飾），最終還是沒能在一起，傅恆為了救瓔珞，甚至還不惜犧牲生命，哭翻一票粉絲。如今「得體CP」接受《男人裝》訪問，許凱問說：「妳跟乾隆在一起開始，到底哪一天開始不愛我了？」吳謹言的回答，也讓粉絲猜測其實瓔珞仍然愛著傅恆。



▲瓔珞聽聞傅恆死訊，立馬淚崩。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.27）



▲傅恆偷親瓔珞。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）

許凱、吳謹言接受訪問時，許凱問說：「妳跟乾隆在一起開始，到底哪一天開始不愛我了？」吳謹言則迴避許凱的眼神說：「不敢愛！」意即瓔珞其實一直愛著傅恆，只是礙於身份不得說出口，此時，許凱更哀怨地說：「根本是不愛！」隨後吳謹言也問說：「如果有下輩子，還要在一起嗎？」許凱回應：「要，有多少個輩子，我都願意跟妳在一起。」



▲瓔珞坦言「不敢愛」傅恆。（圖／翻攝自秒拍，2018.08.28）

此外，傅恆娶爾晴後回宮，正好碰上皇帝罰瓔珞在雪天裡罰跪認錯，因娶了爾晴，就無法上前去扶瓔珞。吳謹言問說：「大雪天的，我在宮裡跪了一路，你都不知道扶我一把，你說你在心裡，想過幾次來扶我？」許凱甜回：「從妳開始到結束，甚至到走了之後，我都還在想扶妳。」



▲瓔珞在雪天被罰，傅恆沒扶她。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.28）

至於瓔珞是何時愛上傅恆的？吳謹言被問到這題，則四兩撥千斤表示：「不說了吧，這個問題，太殘忍了。」接著吳謹言問許凱：「你覺得你留鬍子帥，還是不留鬍子帥？」許凱施展撩妹特技，「我覺得不留鬍子帥，因為我留鬍子的時候，妳已經不是我的女人了。」超甜蜜回答，讓吳謹言也忍不住嘴角的笑意，真的戲裡戲外都超速配。



▲傅恆覺得自己不留鬍子帥。（圖／翻攝自秒拍，2018.08.28）



▲聽到傅恆的回答，瓔珞甜到不行。（圖／翻攝自秒拍，2018.08.28）