NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

《延禧》瓔珞何時不愛傅恆？　親解答「不敢愛」藏玄機

記者徐郁雯／綜合報導2018/08/28 14:43
▲瓔珞、傅恆有緣無份。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）
▲瓔珞、傅恆有緣無份。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）

宮鬥劇《延禧攻略》播出大結局，其中有緣無份的魏瓔珞（吳謹言飾）、傅恆（許凱飾），最終還是沒能在一起，傅恆為了救瓔珞，甚至還不惜犧牲生命，哭翻一票粉絲。如今「得體CP」接受《男人裝》訪問，許凱問說：「妳跟乾隆在一起開始，到底哪一天開始不愛我了？」吳謹言的回答，也讓粉絲猜測其實瓔珞仍然愛著傅恆。

劇中，瓔珞在成為皇上的嬪妃後，傅恆當時打了勝仗回京，想向皇上討軍功，希望能讓瓔珞成為他的妻子，無奈晚了一步。瓔珞在侍奉皇上後，雖然表面斬斷與傅恆的愛戀，但從瓔珞知曉傅恆的死訊推測，那樣的反應不僅僅是朋友，許多網友都在猜測，瓔珞究竟還愛不愛傅恆？


▲瓔珞聽聞傅恆死訊，立馬淚崩。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.27）


▲傅恆偷親瓔珞。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）

許凱、吳謹言接受訪問時，許凱問說：「妳跟乾隆在一起開始，到底哪一天開始不愛我了？」吳謹言則迴避許凱的眼神說：「不敢愛！」意即瓔珞其實一直愛著傅恆，只是礙於身份不得說出口，此時，許凱更哀怨地說：「根本是不愛！」隨後吳謹言也問說：「如果有下輩子，還要在一起嗎？」許凱回應：「要，有多少個輩子，我都願意跟妳在一起。」


▲瓔珞坦言「不敢愛」傅恆。（圖／翻攝自秒拍，2018.08.28）

此外，傅恆娶爾晴後回宮，正好碰上皇帝罰瓔珞在雪天裡罰跪認錯，因娶了爾晴，就無法上前去扶瓔珞。吳謹言問說：「大雪天的，我在宮裡跪了一路，你都不知道扶我一把，你說你在心裡，想過幾次來扶我？」許凱甜回：「從妳開始到結束，甚至到走了之後，我都還在想扶妳。」


▲瓔珞在雪天被罰，傅恆沒扶她。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.28）

至於瓔珞是何時愛上傅恆的？吳謹言被問到這題，則四兩撥千斤表示：「不說了吧，這個問題，太殘忍了。」接著吳謹言問許凱：「你覺得你留鬍子帥，還是不留鬍子帥？」許凱施展撩妹特技，「我覺得不留鬍子帥，因為我留鬍子的時候，妳已經不是我的女人了。」超甜蜜回答，讓吳謹言也忍不住嘴角的笑意，真的戲裡戲外都超速配。


▲傅恆覺得自己不留鬍子帥。（圖／翻攝自秒拍，2018.08.28）


▲聽到傅恆的回答，瓔珞甜到不行。（圖／翻攝自秒拍，2018.08.28）

關鍵字延禧攻略許凱傅恆魏瓔珞吳謹言
男星激似《延禧》傅恆　網看到全跪上演鬼叫餐　陳為民：香港官方證實

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan