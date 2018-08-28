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娛樂

真實「鬼叫餐」驚悚上演　陳為民：香港官方也證實

記者徐郁雯／台北報導2018/08/28 15:03
▲陳為民有「鬼王」稱號。（圖／中天提供，2018.08.28）
▲陳為民有「鬼王」稱號。（圖／中天提供，2018.08.28）

《小明星大跟班》今（28）日晚間將播出「鬼月特輯！靈異VS.科學大對決！」主題，正值農曆7月鬼門開，並邀請有撞鬼經驗的陳為民、夏宇童、鄭愷丞與陳艾熙，分享恐怖經驗。夏宇童透露之前出國工作，半夜睡得正熟，卻被突如其來的尖叫聲嚇醒，助理說睡覺時，感覺有人注視著她，夏宇童說：「她（助理）醒來看到一個人站在我跟她的床邊，可是那個人站在我旁邊看我！」

有「鬼王」稱號的陳為民，則是到嘉義野外拍戲遇到靈異現象，他趁著空檔想上廁所，打算找個偏僻的地方解決，「當我正要轉彎時，看到地上有一個腳，我被嚇到，對方也被嚇到，一抬頭看到是比我還要矮一點的老頭子。」對方還用閩南語跟他說：「年輕人！晚上轉彎要出聲！」講完話就從他眼前消失。吳宗憲笑稱：「就是土地公啊！」讓眾人笑翻。


▲夏宇童也有撞鬼經驗。（圖／中天提供，2018.08.28）


▲Sandy、吳宗憲聽聞鬼故事，感到不可思議。（圖／中天提供，2018.08.28）

陳為民加碼分享，說起香港轟動一時的「鬼叫餐」事件，「香港警方也開始調查此案，後來得知房間裡面４個人在打牌時候，因為煤氣外洩中毒死在裡面，屍臭屍水出來才被鄰居發現，最後證實這是一個真正的靈異故事，還是香港官方證實。」

關鍵字小明星大跟班陳為民夏宇童吳宗憲
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