真實「鬼叫餐」驚悚上演　陳為民：香港官方也證實

《小明星大跟班》今（28）日晚間將播出「鬼月特輯！靈異VS.科學大對決！」主題，正值農曆7月鬼門開，並邀請有撞鬼經驗的陳為民、夏宇童、鄭愷丞與陳艾熙，分享恐怖經驗。夏宇童透露之前出國工作，半夜睡得正熟，卻被突如其來的尖叫聲嚇醒，助理說睡覺時，感覺有人注視著她，夏宇童說：「她（助理）醒來看到一個人站在我跟她的床邊，可是那個人站在我旁邊看我！」

有「鬼王」稱號的陳為民，則是到嘉義野外拍戲遇到靈異現象，他趁著空檔想上廁所，打算找個偏僻的地方解決，「當我正要轉彎時，看到地上有一個腳，我被嚇到，對方也被嚇到，一抬頭看到是比我還要矮一點的老頭子。」對方還用閩南語跟他說：「年輕人！晚上轉彎要出聲！」講完話就從他眼前消失。吳宗憲笑稱：「就是土地公啊！」讓眾人笑翻。