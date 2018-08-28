學測數學分AB 商管校系可能分組招生

招聯會執行秘書戴念華解釋，會有這樣的改變，是因新課綱在11年級（高二），將數學科分流，學測範圍是高一、高二內容，因此也有必要分成兩科。

現行大學升學制度，學測數學科只有一份試題，到指考才分成「數學甲」和「數學乙」。但配合十二年國教課綱（新課綱）於108學年度上路，招聯會今天召開常務委員會決議，111學年度起，學測就將分成「數學A」和「數學B」兩科，指定科目考試（指考）轉型的分科測驗則僅保留「數學甲」（數學乙走入歷史）。

戴念華表示，「數學A」是設計給高數學需求學生，例如未來準備報考理工、資訊、電機系者；「數學B」則是設計給低數學需求學生，例如未來準備報考文、法、藝術校系者。

至於傳統上屬於一類組的商管校系，數學需求可能在「數學A」和「數學B」之間。戴念華指出，將由各系自行評估，例如著重大數據、統計的可能採「數學A」，著重行銷、管理的則採「數學B」。也可能出現同一校系，分成兩組招生，分採數學A、B。

媒體追問，有沒有可能同一校系同時採計「數學A」和「數學B」？戴念華表示，就他理解沒有必要，因為「數學B」的內容都包含在「數學A」之中，兩者是難度深淺之別。

另外，未來指考轉型的分科測驗，將只保留「數學甲」科目，供考試分發管道校系選擇採計。戴念華指出，「數學甲」和「數學A」的差別，在於又增加了高三的學習內容，難度也會再提升一些。

按照招聯會規劃，111學年度起大學入學制度調整為「申請入學」和「分發入學」兩大主要管道。申請入學採計學測（國文、英文、社會、自然、寫作、數A、數B）和綜合學習表現，分發入學則採計學測和分科測驗（數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民）。和現行制度的差異在於學測數學分A、B，分科沒有國、英、數乙。（編輯：黃于）1070828