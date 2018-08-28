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中市府與中央防治登革熱　防疫成功三關鍵

記者柳榮俊／台中報導2018/08/28 15:14
▲台中市政府與中央攜手防治登革熱，今召開登革熱防治中心會議（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.28)
▲台中市政府與中央攜手防治登革熱，今召開登革熱防治中心會議（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.28)

嚴防登革熱疫情，台中市政府與中央攜手防治登革熱，今(28)日由市長林佳龍召開登革熱防治中心會議，疾病管制署署長周志浩及蟲媒防治專家共同與會討論。研商進一步強化各項防疫措施，並強調「迅速、落實、重覆」將是能否成功對抗疫情的三大關鍵。「戒慎恐懼、但不恐慌」林佳龍表示，市府會全力動員，也希望民眾從生活周遭做起，「巡、倒、清、刷」確實清除積水容器，不讓病媒蚊有孳生的環境。

市府上午召開登革熱防治中心第2次會議，由市長林佳龍主持，副市長林依瑩、市府各相關局處首長及代表說明防疫作為，衛生福利部疾病管制署署長周志浩、衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆、傳染病防治醫療網指揮官黃高彬、長榮大學名譽教授陳錦生等人也都共同出席，提供豐富經驗做為台中市防疫參考。

林佳龍表示，台中市目前有20例登革熱確診病例，市府戒慎恐懼、但不恐慌，並已啟動登革熱防治機制，包括召開登革熱防治中心會議、與專家學者商討相關作為，這次登革熱的病媒蚊為白線斑紋，不同於以往的埃及斑蚊，對於這次的挑戰要以舊的經驗作基礎，同時也要有新的掌握以有效防疫。


▲市府與疾管署合作進行區塊化學防治，推動「孳清導師訓練計畫」（圖／資料照片 , 2018.8.28)

疾管署署長周志浩表示，防治登革熱的兩大關鍵就是「迅速」與「落實」，除的政府動員，民眾參與更是重要，唯有執行的徹底才能斷絕孳生源，「巡、倒、清、刷」儲水容器中，每個步驟都很重要，提醒民眾把水倒掉外，更要「刷」容器內部，避免蟲卵持續附著。

傳染病防治醫療網指揮官黃高彬提醒，根據多年防疫經驗，除要清除積水容器外，廢輪胎因積水不易倒出，建議多檢查並予以粉碎；同時，未來也將邀請成大、奇美、高醫等具有診治登革熱病患相關經驗的醫師，到台中與在地醫生們分享經驗，增加對於登革熱的警覺與判斷。

衛生局表示，為加強病媒蚊孳生源清除，市府與疾管署除合作在大里區進行區塊化學防治，也同步在大里、太平、東區、南區推動「孳清導師訓練計畫」，共安排10場次，由疾管署派具有豐富清除孳生源經驗的防疫人員，實地教學帶領市府衛生局、衛生所人員、學校校長、及區公所里幹事、里鄰長、里志工隊參與學習，並成為孳清專家擴大防疫量能。

衛生局呼籲，大里區「開心農場」232位承租人都已掌握，由衛生局每日電話追蹤關懷其健康狀況，若有不舒服者即立刻檢查。其他民眾若於最近1個月內曾去過「開心農場」及內新市場，請進行14天的自主健康管理，期間內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史，或主動與衛生局或當地衛生所聯絡；醫療院所如遇有疑似登革熱症狀的病人，可使用登革熱NS1快篩輔助診斷通報。

關鍵字登革熱病媒蚊防疫開心農場
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