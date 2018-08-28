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5G時代牛肉在哪　國發會拚2020年實現商業應用

記者彭夢竺／台北報導2018/08/28 15:19
▲2019年即將有第一支5G手機問世，各國爭相布局5G市場，台灣該如何掌握5G新經濟並結合運用區塊鏈，成為熱門議題。（圖／Pixbaby）
▲2019年即將有第一支5G手機問世，各國爭相布局5G市場，台灣該如何掌握5G新經濟並結合運用區塊鏈，成為熱門議題。（圖／Pixbaby）

2019年即將有第一支5G手機問世，各國爭相布局5G市場，各國政府也將從2020年開始陸續釋出5G頻譜，台灣該如何掌握5G新經濟並結合運用區塊鏈，成為熱門議題。國發會副主委鄭貞茂今（28）日表示，在即將來臨的5G時代，已經可以預見台灣未來將會有巨大改變與商機，除了希望在2020年實現台灣5G商業應用外，也期待台灣能在全球5G應用中扮演重要位置。

下一波可預見的5G趨勢，誰會是生態系統的打造者呢？台灣擅長的半導體與硬體產業，在過去15年的3G、4G時代中，為全世界與台灣經濟創造出龐大價值，面對2019年即將有第一支5G手機問世，各國政府預計從2020年開始陸續釋出5G頻譜，台灣該如何掌握5G新經濟，並且成為區塊鏈之島？在今日舉行的第三屆《WHATs NEXT！5G到未來》數位行動產業高峰會上，成為各界聚焦討論的核心議題。

鄭貞茂指出，在大家所說的萬物聯網時代，資料傳輸非常重要，而政府無疑要扮演結合所有資源，並為5G搭建橋樑的角色，為了掌握未來數位經濟發展商機，國發會已在許多重要領域裡，包括法規鬆綁、推動試驗場域、培育延攬創新人才等，希望在5G時代來臨之時，台灣可以有巨大改變與商機。


▲鄭貞茂希望在2020年實現台灣5G商業應用。（圖／NOWnews資料照）

他也提到，政府今年1月與中華電信攜手成立「台灣5G產業發展聯盟」，結合工研院、資策會、聯發科、華碩等民間廠商，希望在2020年實現台灣5G商業應用外，也期待台灣能在全球5G應用中扮演重要位置。

高通副總裁暨台灣區總裁劉思泰也強調，4G時代即將過去，高速率、高資料傳輸量的5G時代將要到來，未來不只是通訊產業，舉凡農業、製造業、汽車、人工智慧、物聯網等產業，都會受惠於5G科技，並對經濟發展做出更大貢獻。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨則認為，5G時代的牛肉在哪裡，其實全世界都還在試，所以未來的軟體和硬體必須同心協力、掌握痛點，「台灣在5G發展還是非常有機會的！」

關鍵字5g區塊鏈國發會高通資策會工研院
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