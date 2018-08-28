5G時代牛肉在哪　國發會拚2020年實現商業應用

2019年即將有第一支5G手機問世，各國爭相布局5G市場，各國政府也將從2020年開始陸續釋出5G頻譜，台灣該如何掌握5G新經濟並結合運用區塊鏈，成為熱門議題。國發會副主委鄭貞茂今（28）日表示，在即將來臨的5G時代，已經可以預見台灣未來將會有巨大改變與商機，除了希望在2020年實現台灣5G商業應用外，也期待台灣能在全球5G應用中扮演重要位置。

下一波可預見的5G趨勢，誰會是生態系統的打造者呢？台灣擅長的半導體與硬體產業，在過去15年的3G、4G時代中，為全世界與台灣經濟創造出龐大價值，面對2019年即將有第一支5G手機問世，各國政府預計從2020年開始陸續釋出5G頻譜，台灣該如何掌握5G新經濟，並且成為區塊鏈之島？在今日舉行的第三屆《WHATs NEXT！5G到未來》數位行動產業高峰會上，成為各界聚焦討論的核心議題。