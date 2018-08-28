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台股盤後─電子股重回盤面主流 被動元件拖累 萬一得

鉅亨網2018/08/28 15:04
鉅亨網 / NOWnews
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受惠美股走高，台股今 (28) 日開高走高，電子股重回主流股，吸引外資歸隊，在台積電、大立光等領漲下，盤中指數一度站上萬一關卡，最高落在 11005.55 點，但在被動元件翻黑拖累下，11000 點得而復失，終場上漲 87.34 點，收在 10989.55 點，成交量 1276.65 億元。

今日台股類股漲多跌少，食品、塑膠、電機、化工、化學、生技、玻璃、半導體、橡膠、鋼鐵、汽車、電子、電腦、光學、通信、電子零組件、通路、營建、航運、觀光、金融、貿易等類股均收紅；另水泥、紡織、造紙和油電則收黑。

電子三雄部分，台積電開高走高，終場收在 249.5 元，漲幅 1.84%；大立光同樣開高走高，收在 4765 元，漲幅逾 3%；鴻海則在平盤之上微幅整理，尾盤收在 81.2 元，漲幅逾 0.2%。

被動元件族群方面，龍頭股國巨以 707 元開高後震盪走低，尾盤收在 675 元，跌幅近 3%；另智寶、立隆電收跌逾 2%，奇力新收跌近 4%，華新科、禾伸堂收跌近 2%，大毅則跌逾 1%；日電貿、華容和信昌電則收紅。

金融股部分則漲多跌少，日盛金、第一金、中信金、永豐金、國票金、台新金、兆豐金、元大金、玉山金、開發金、富邦金、華南金均收紅；新光金、國泰金則收黑。

法人表示，受惠美股四大指數全面收紅，今日台積電股價回穩，中實戶及大戶回籠，加上外資回頭助攻，量能明顯回溫，大盤格局偏多，盤中指數一度重回萬一關卡，不過在被動元件翻黑，11000 點得而復失。

法人指出，蘋果新機即將發表，相關供應鏈將進入拉貨潮，建議接下來可留意基本面良好的蘋概股。

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關鍵字台股蘋概股被動元件電子股萬一headline
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