腸病毒疫情在低點 仍有新生兒染病致重症

（中央社記者陳偉婷台北28日電）一名北部男嬰感染腸病毒克沙奇B5型致重症，併發心肌炎、新生兒敗血症，所幸治療得宜順利出院。疾管署提醒，腸病毒疫情目前在低點，但開學將至，家長、師生仍要注意。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉今天在疫情週報時表示，8月19日至8月25日腸病毒健保門急診就診人次為5771人次，疫情處於低點。社區腸病毒型別以克沙奇A型為多，伊科病毒11型及腸病毒71型的新增個案數也有下降趨勢。

不過，郭宏偉說，上週仍有一名新生兒感染腸病毒克沙奇B5型致重症，今年累計27例重症（含7例死亡）。