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中央社

腸病毒疫情在低點 仍有新生兒染病致重症

中央社2018/08/28 14:56
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北28日電）一名北部男嬰感染腸病毒克沙奇B5型致重症，併發心肌炎、新生兒敗血症，所幸治療得宜順利出院。疾管署提醒，腸病毒疫情目前在低點，但開學將至，家長、師生仍要注意。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉今天在疫情週報時表示，8月19日至8月25日腸病毒健保門急診就診人次為5771人次，疫情處於低點。社區腸病毒型別以克沙奇A型為多，伊科病毒11型及腸病毒71型的新增個案數也有下降趨勢。

不過，郭宏偉說，上週仍有一名新生兒感染腸病毒克沙奇B5型致重症，今年累計27例重症（含7例死亡）。

疾管署副署長羅一鈞指出，上週染腸病毒重症者為一名北部男嬰，因早產，出生時就住小兒加護病房，11天大時出現腸病毒症狀，且併發心肌炎、引發新生兒敗血症、心跳慢、缺氧。但幸好治療及時，現在已經出院。

羅一鈞說，觀察近年腸病毒疫情，暑假前後或11、12月是容易出現腸病毒疫情時節。不過目前腸病毒疫情處在低點，不像往年開學前可能疫情蠢蠢欲動，推估9月腸病毒的疫情應不致產生威脅。

不過，羅一鈞表示，適逢開學期間，小朋友互動往來密切，校園仍應強調正確洗手重要性，且做好相關消毒措施。（編輯：黃于）1070828

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