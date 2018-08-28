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〈資策會景氣預測〉明、後年伺服器出貨持續成長 台供

鉅亨網2018/08/28 15:04
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資策會今 (28) 日發布報告，各項資訊系統產品中，包括筆電、桌機、平板等，只有伺服器明、後年出貨量將以年增率 6.3%、4.9% 的正成長幅度，是資通訊產品中成長動能最強勁的產品。台灣電子代工廠包含廣達、英業達、緯創、仁寶與和碩等，仍是全球品牌商的重要夥伴，可望持續分食未來 3 至 5 年伺服器成長榮景。

資策會副所長洪春暉認為，因應未來雲端運算、5G 需求，加上受惠英特爾 Purley 平台轉換、及 AI 應用，伺服器將是未來成長性最被看好的一塊。

洪春暉指出，台灣包括電子五哥在內，長久以來與代工廠建立良好關係，交期穩定、品質良好，預期未來仍是全球重要合作夥伴，品牌廠將不會輕易更換，看好台廠將有機會分食商機，未來成長能見度可到 3 至 5 年。

另外，資策會也指出，國際大廠 Nvidia 發表新的 GPU 架構及搭配的顯示卡，雖然新品有望刺激換機潮，不過因為電競仍然屬高階電競市場，預估對整體電腦市場成長貢獻有限。

資策會今日發表報告指出，未來幾年台灣桌機電腦出貨呈現正成長，主要還是因為掌握多數國際品牌商用訂單，2019 年市場缺乏成長動能，出貨呈現停滯，今明年出貨量年增率分別為 1.6%、-2.6%；而筆電在未來兩年皆呈現小幅度衰退，今明兩年出貨量分別年減 1.3% 及 0.3%。

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