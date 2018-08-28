美墨貿易談判突破 川普說美中還不是時候

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國與墨西哥今天達成突破性的貿易協議後，美國總統川普表示，目前不是與中國貿易談判的好時機，令各方期待美中近期達成貿易協議的希望落空。

彭博報導，川普今天在宣布美墨達成新協議時告訴媒體，雖然他想取得一個不再失衡的貿易政策，但他現正拒絕中國的談判提議。

川普說：「他們想談，但老實說，當前還不是談判的時候。」

川普幾週來暗示，他不覺得與中國的貿易緊張會很結束，今天的說法不過是相關的最新談話。北京日趨關切川普之舉是遏止中國崛起的廣泛計畫一環，各方也憂心美中兩個世界最大經濟體間的紛爭，恐延伸到從北韓到台灣等地緣政治熱點。