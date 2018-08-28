NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

美墨貿易談判突破 川普說美中還不是時候

中央社2018/08/28 15:05
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國與墨西哥今天達成突破性的貿易協議後，美國總統川普表示，目前不是與中國貿易談判的好時機，令各方期待美中近期達成貿易協議的希望落空。

彭博報導，川普今天在宣布美墨達成新協議時告訴媒體，雖然他想取得一個不再失衡的貿易政策，但他現正拒絕中國的談判提議。

川普說：「他們想談，但老實說，當前還不是談判的時候。」

川普幾週來暗示，他不覺得與中國的貿易緊張會很結束，今天的說法不過是相關的最新談話。北京日趨關切川普之舉是遏止中國崛起的廣泛計畫一環，各方也憂心美中兩個世界最大經濟體間的紛爭，恐延伸到從北韓到台灣等地緣政治熱點。

美中之間的談判自5月後即告停滯，當時川普對中國向美採購更多能源與農產品、以縮減貿易逆差的協議喊卡。在上週雙方的中層級貿易談判以全無進展告終後，知情人士指出，中方官員已提出在11月美國期中選舉結束前，不再進行談判的可能性。

據荷商安智銀行（ING Bank NV）在新加坡的經濟學家卡奈爾（Rob Carnell）與薩克帕（PrakashSakpal）的說法，與墨西哥的貿易談判取得突破讓川普的貿易鷹派壯膽，會放手一搏要求中國讓步。

兩人在報告裡寫道：「就中國與亞洲而言，美墨達成新協議解決不了問題，只會加強美國對中國來硬的，這對區域來說不是好事。」

歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）高級合夥人、前美國貿易代表辦公室中國事務主任謝安敏（Amy Celico）認為，由於美中之間的爭端本質更加複雜，北京官員的看法是，解決爭議將困難重重。

謝安敏說：「對美中貿易而言，短期內想解決會困難得多，特別是我們看看川普政府一些論調，鷹派肯定在對中貿易政策裡占上風。」（譯者：陳亦偉）1070828

全台海岸快篩調查推估：海洋...中美洲Q1西瓜出口 較去...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan