美墨貿易談判突破 川普說美中還不是時候

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國與墨西哥今天達成突破性的貿易協議後，美國總統川普表示，目前不是與中國貿易談判的好時機，令各方期待美中近期達成貿易協議的希望落空。
彭博報導，川普今天在宣布美墨達成新協議時告訴媒體，雖然他想取得一個不再失衡的貿易政策，但他現正拒絕中國的談判提議。
川普說：「他們想談，但老實說，當前還不是談判的時候。」
川普幾週來暗示，他不覺得與中國的貿易緊張會很結束，今天的說法不過是相關的最新談話。北京日趨關切川普之舉是遏止中國崛起的廣泛計畫一環，各方也憂心美中兩個世界最大經濟體間的紛爭，恐延伸到從北韓到台灣等地緣政治熱點。
美中之間的談判自5月後即告停滯，當時川普對中國向美採購更多能源與農產品、以縮減貿易逆差的協議喊卡。在上週雙方的中層級貿易談判以全無進展告終後，知情人士指出，中方官員已提出在11月美國期中選舉結束前，不再進行談判的可能性。
據荷商安智銀行（ING Bank NV）在新加坡的經濟學家卡奈爾（Rob Carnell）與薩克帕（PrakashSakpal）的說法，與墨西哥的貿易談判取得突破讓川普的貿易鷹派壯膽，會放手一搏要求中國讓步。
兩人在報告裡寫道：「就中國與亞洲而言，美墨達成新協議解決不了問題，只會加強美國對中國來硬的，這對區域來說不是好事。」
歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）高級合夥人、前美國貿易代表辦公室中國事務主任謝安敏（Amy Celico）認為，由於美中之間的爭端本質更加複雜，北京官員的看法是，解決爭議將困難重重。
謝安敏說：「對美中貿易而言，短期內想解決會困難得多，特別是我們看看川普政府一些論調，鷹派肯定在對中貿易政策裡占上風。」（譯者：陳亦偉）1070828