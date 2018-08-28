亞運／金牌合照神預言　戴資穎奪亞運首金震撼世界

世界羽球球后台灣女將「小戴」戴資穎今（28）日在雅加達亞運女子單打金牌戰擊敗印度一姊P. V. Sindhu，小戴輕鬆以21:13、21:16直落二拿下金牌，創下我國亞運羽球史上第一位奪金的選手，也為我國亞運再創隊史紀錄，本屆亞運會，已經是13金，追平2010年廣州亞運的紀錄。

小戴是目前羽壇最強的選手無庸置疑，而她雖然在世錦賽失手未能奪金，輸給中國好手何冰嬌，但她整理步伐，全力備戰亞運會，終於也達成目標。

上一屆仁川亞運，小戴雖然奪下銅牌，但已經是個人亞運會最佳成績，我國羽球隊從未拿過銀牌以上獎牌，這次竟然在印尼羽球大國球迷面前奪金，小戴再次震撼世界。