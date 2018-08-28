NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球雅加達亞運綜合學生棒聯
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
運動

亞運／金牌合照神預言　戴資穎奪亞運首金震撼世界

文／吳政紘2018/08/28 15:23
▲戴資穎照片神預言。（圖／取自戴資穎IG)
▲戴資穎照片神預言。（圖／取自戴資穎IG)

世界羽球球后台灣女將「小戴」戴資穎今（28）日在雅加達亞運女子單打金牌戰擊敗印度一姊P. V. Sindhu，小戴輕鬆以21:13、21:16直落二拿下金牌，創下我國亞運羽球史上第一位奪金的選手，也為我國亞運再創隊史紀錄，本屆亞運會，已經是13金，追平2010年廣州亞運的紀錄。

小戴是目前羽壇最強的選手無庸置疑，而她雖然在世錦賽失手未能奪金，輸給中國好手何冰嬌，但她整理步伐，全力備戰亞運會，終於也達成目標。

上一屆仁川亞運，小戴雖然奪下銅牌，但已經是個人亞運會最佳成績，我國羽球隊從未拿過銀牌以上獎牌，這次竟然在印尼羽球大國球迷面前奪金，小戴再次震撼世界。

小戴在出發前發了IG，裡面的選手都全部奪金，可說是「神預言」，其中「舉重女神」郭婞淳在23日女子舉重58公斤級以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績奪金。李智凱當日也在體操鞍馬個人決賽以15.400奪金。加上文姿云在空手道女子55公斤級對打項目拿下連霸金牌，小戴自己也在28日奪金，這張照片可說是金牌大集合。

小戴出發前其實就已經是相當受到矚目，但她難能可貴的是，可以突破壓力，一路挺進金牌戰，甚至最後奪金，也再次讓世界震撼。

 

關鍵字戴資穎台灣中華隊亞運文姿云郭婞淳李智凱
首局致命失誤 複合弓男團無緣銅牌戴資穎強勢勝辛度　奪我國羽球首金

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan