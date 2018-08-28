全台海岸快篩調查推估：海洋垃圾達16萬袋

綠色和平海洋專案主任顏寧表示，海岸快篩調查是由一群受過專業訓練的調查員直接在海岸線上，以步巡方式和視覺目測快速評估海岸線垃圾量、海洋汙染程度及類型。

荒野保護協會海洋守護專員胡介申說，快篩是針對台灣本島海岸線，每10公里劃出1個測站，共有121個測站，總距離約11.9公里，佔台灣本島海岸線的1%。

（中央社記者陳清芳、池羽婕台北28日電）台灣的海岸有多髒？綠色和平與荒野保護協會今天公布今年7月啟動的第一次全台本島海岸垃圾快篩調查結果，以90公升大型垃圾袋計算，推估海廢垃圾多達將近16萬袋。

顏寧說，今年首次檢視所有測站的海廢，加起來有1583袋容量90公升的大型垃圾袋，換算全台海岸線是15萬8300袋，約等於1424.7萬公升垃圾量，相當於2000輛垃圾車滿載的量。

顏寧指出，所有測點最髒前5名分別是新北市瑞芳區台2線，100公尺內有210袋垃圾，其次是嘉義縣布袋鎮好美寮的113袋，3至5名為台南市青草崙、雲林縣麥寮六輕、彰化縣大城鄉海堤。

至於最常見的海洋圾垃，這次調查最常見到的是塑膠瓶罐，其次是發泡塑膠(如保麗龍)與廢棄漁具(如漁網繩索、漁業浮球)，其中不乏卡在海堤、水泥消波塊而難以移除的垃圾。

顏寧提到，韓國10年前就以目測快篩調查，發現有60%海廢集中在10%海岸線上，最大海廢類型是保麗龍，因此政府單位參考數據，將清理資源投注10%海岸線，並輔導養殖業替換掉保麗龍，長期下來海廢保麗龍體積減少5成，保麗龍浮具回收率從28%提升到80%。

顏寧補充，韓國改善保麗龍污染經驗值得台灣借鏡，呼籲環保署應把錢花在刀口上，從最大宗海廢類型下手，追蹤塑膠瓶罐的源頭是來自陸地或海上，除落實減塑政策，也重新檢視回收及垃圾處理系統的缺失，防堵垃圾流入海中。

胡介申表示，這次快篩調查發現台灣本島56%的海廢集中在10%的海岸線，由於過去淨灘活動都選在比較安全、容易到達的沙灘地形，卻忽略難到達並含有大量垃圾的死角，這次調查顯示很多垃圾分布都不在淨灘熱門地點，政府應選擇海廢污染熱區，加強清理。

綠色和平與荒野保護協會預計在未來一年完成3次海岸快篩調查，補足台灣海岸遭海廢污染數據資料，同時環保署也可參考調查資料，與其它相關部會合作，制定源頭控管與末端清理政策。（編輯：陳清芳）1070828