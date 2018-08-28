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政治

「賴神光環」破滅？親綠民調：賴清德不滿意度創新高

編輯中心／綜合報導2018/08/28 15:29
▲《美麗島電子報》今（ 28 ）日公布民調，行政院長賴清德的不滿意度創新高，信任度與不信任度首度出現死亡交叉。（圖／NOWnews資料照）
▲《美麗島電子報》今（ 28 ）日公布民調，行政院長賴清德的不滿意度創新高，信任度與不信任度首度出現死亡交叉。（圖／NOWnews資料照）

南部遭逢豪雨侵襲，行政院長賴清德日前的「上帝說」與總統蔡英文的雲豹車勘災，重創民進黨形象。親綠民調《美麗島電子報》今（ 28 ）日公布最新民調顯示，有高達 48％ 的人民不滿意賴清德的表現，不滿意度創賴揆就任近一年來新高，同時，民眾對其信任度與不信任度也首度出現死亡交叉。

《美麗島電子報》今日公布民調，結果顯示高達 48.0％ 的民眾不滿意賴清德的施政表現，這項數據已創下賴揆就任行政院長 1 年來新高。信任度方面，民眾對賴清德信任指數為 41.6% 、不信任指數為 43.5% ，是賴清德的信任度與不信任度首度出現死亡交叉，顯示賴清德剛接任閣揆時的「賴神光芒」已消耗殆盡。

值得注意的是，這次民調賴清德的信任度居然以 41.6% 落後於新北市長朱立倫的 43.2% 。去（ 2017 ）年 9 月初賴揆剛接任閣揆時，信任度高達 64.9% ，贏過柯文哲的 60.9% ，高居第一，不僅如此，他還幫總統蔡英文將一路崩跌的聲望止跌回升，讓外界不禁讚嘆「賴神發威」。

不過，這樣的氣勢並沒有維持多久，南台灣自今年 月 23 日前後開始爆發水患，到現在仍有多處泡在水裡，從賴揆脫口而出「批評的人來當上帝」，到總統蔡英文搭雲豹甲車勘災，兩人荒腔走板的演出，重重打擊民進黨形象，使兩人的人民滿意度、信任度雙雙降低。

關鍵字民調美麗島電子報賴清德蔡英文上帝說豪雨
姚文智明登記參選　與蘇合體拜票水患打臉民進黨　蔡令怡：老天有眼

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