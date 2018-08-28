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華興資本週四將通過聆訊 9/21掛牌 市值上看27

鉅亨網2018/08/28 15:23
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來自「IPO 早知道」獨家消息，華興資本將於本週四 (30 日) 通過港交所上市聆訊，並於下週正式啟動路演，9 月 21 日完成定價，9 月 28 日正式上市

根據最新的 NDR(Non-Deal Roadshow)(法說會) 的回饋，華興資本的市值在 30-35 億美元 (約港幣 235-275 億元)，將成為中國最大科技投行。本次 IPO 的主承銷商為高盛和工銀國際。

據華興資本於 6 月 25 日晚間正式向港交所遞交 IPO 申請的招股書顯示，華興資本 2017 年總營收 1.39 億美元，較 2016 年的 1.33 億美元增長 4.5%，截至 2018 年第一季，營收達 3883 萬美元，年增 65.9%。

截至今年首季，華興資本已為約 700 項交易提供顧問服務，交易金額超 1000 億美元，投資管理業務所管理的資產規模約 41 億美元，京東、滴滴、美團等企業均為其客戶；華興證券 (香港) 已擔任 28 項香港及美國 IPO 的承銷商，籌資共計 141 億美元 (行使超額配股權後)。

華興資本起家於顧問服務，抱括私募融資及併購顧問。2005 年成立，一年後，陳一舟的千橡科技融資 4800 萬美元、李國慶的當當網第三輪融資 2700 萬美元、360 的第二輪融資 2500 萬美元，華興擔綱獨家財務顧問，打響了名號。

2011 年，華興促成 DST 以 15 億美元投資京東；2014 年 3 月，騰訊 (0700-HK) 以 2.14 億美元購買京東 15% 的股份，開啟雙方戰略合作，華興資本功不可沒；2015 年，滴滴與快的的燒錢大戰找上華興資本，讓其擔任 2 家企業共同的財務顧問。

此外，2012 年的優酷土豆合併、2013 年愛奇藝 pps 合併、2017 年京東金融分拆、58 速運與 GOGOVAN 合併也都是華興之作。

根據 IT 桔子資料顯示，2017 年華興資本完成私募融資交易 55 個（不含早期融資平臺華興 Alpha），私募融資額超過 120 億美元，約占中國私募融資總額 20%；完成併購交易 5 個，交易總規模超過 80 億美元，約占中國 TMT 領域併購總額 12%。

業內人士表示，華興資本在私募融資交易和併購領域的影響力更大，華興也由此被認為是中國新經濟領域的「併購之王」。

統計在金融圈打滾 20 多年的華興資本幕後掌舵人包凡，成功運作超過 200 個融資、IPO 和併購項目。

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